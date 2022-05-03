Клуб SU Украина собирает вещи для мирных жителей, пострадавших от российского вторжения

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Через восемь дней после того, как Россия вторглась в Украину, Джиллиан Шульц изучала иностранную студентку из Украины, которая рассказала ей о кризисе со своей точки зрения. Шульц сразу поняла, что ей нужно что-то сделать, чтобы помочь.

«Когда вы слышите чью-то историю, они говорят вам, что это не просто новость (новости), она попадает в другое место», — сказала она. «(Вы) понимаете свою привилегию и понимаете, что то, что происходит здесь, не то, что происходит во всем мире».

Затем Шульц, старший специалист по телевидению, радио и кино в Школе общественных коммуникаций им. Нейгауза, обратился к Тарасу Колобельнику, президенту Украинского клуба Сиракузского университета, чтобы спланировать кампанию по сбору ежедневных ресурсов для жителей Украины. Во время поездки с 18 по 30 апреля в клубе были собраны предметы, которые могут понадобиться мирным жителям, такие как шампунь, зубная паста или лекарства.

Шульц сказал, что Аллен Гроувс, вице-президент университета по работе со студентами, также предоставил 50 картонных коробок для пожертвований, которые Шульц и Колопеник разместили на зданиях по всему кампусу, в том числе во многих общежитиях и домах для юниоров.







«Мы хотели сделать что-то, что, по мнению всех, кому-то поможет, а не просто пожертвовать деньги GoFundMe или что-то в этом роде», — сказал Колопельник.

Сначала Шульц и Колопельник думали, что поездка будет небольшим способом помочь и изменить ситуацию. Но вскоре Шульц был удивлен полученным ответом. Хотя она думала, что сообщество заполнит не более 15 ящиков, они использовали почти все из них к тому времени, когда поездка закончилась.

«Иногда мне хочется плакать», — сказал Шульц. «Я так переполнен лучшими чувствами от того, сколько людей смогли ответить и сколько людей вступило в контакт со мной лично».

Украинский клуб работает с судоходной компанией Meest, которая специализируется на доставке гуманитарных посылок из США в Украину. По словам Шульца, процесс займет время, но товары будут доставлены тем, кто в них нуждается.

Тарас Колопеник… по Ричард Бернс

Помимо оказания помощи в Украине, основной задачей акции было вовлечение более крупного кампуса в помощь во время войны, над чем работал и сам клуб.

За день до прибытия Шульца Колобельник отправил электронное письмо канцлеру Кенту Североду от имени Украинского клуба SU с просьбой провести общеуниверситетские усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Украина буквально отстаивает принципы, которые позволяют существовать нашему великому университету. Пожалуйста, давайте не будем безразличны к их нуждам», «Давайте работать вместе, чтобы помочь этой стране, которая действительно заслуживает нашей помощи».

Колопеник сказал, что в этом семестре он учился в Мадриде, Испания, что затрудняло координацию программ в рамках его роли президента украинского клуба, тем более, что война сделала этот семестр необычным. Однако он сказал, что почти все свое свободное время посвящает тому, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь стране.

«Люди все еще там. Они выходят из подвалов и убежищ, — сказал Колобельник. — Многие люди сейчас возвращаются (в свои дома), я надеюсь, они попытаются начать восстановление. И вот где нам нужны эти вещи».