Ключи доступа никогда не были эксклюзивом Apple, но путаница понятна

Когда Apple представила пароли, это была их реализация Безопасная технология беспарольной аутентификации FIDO AllianceКомпания сделала это максимально возможным для Apple способом. Он она Сделайте жетон и напечатайте «ключи доступа» рядом с брендом Apple., завершите шрифт San Francisco. И если вы смотрели только часть Просмотр WWDC на ключах доступа AppleМожно предположить, что ключи доступа являются эксклюзивной функцией цепочки ключей iCloud от Apple. Просто напоминание: это не так.

Термин «ключ доступа» также будет использоваться крупными игроками Microsoft и Google. Оно используется как обычное имя и может быть во множественном или единственном числе, например: «Вы должны установить пароль для своего банковского приложения». Другими словами, относитесь к слову «ключ доступа» так же, как к слову «пароль». Ключи доступа работают, позволяя вам войти в приложение или на веб-сайт с вашим именем пользователя и вашим предварительно аутентифицированным устройством, которое использует зашифрованный токен вместо вашего пароля и кода текстового сообщения, которые могут быть подделаны или иным образом взломаны.

Рики Монделло, директор по разработке программного обеспечения в Apple Тема в твиттере началась вчера Продвигать новую технологию и объяснять, что она означает. Вице-президент Microsoft по идентификации Алекс Саймонс подтвердил, что Microsoft также примет это имя. Кажется, что все вовлеченные стороны привержены распространению информации о паролях, и пока ни одна из них не пытается заявить, что они принадлежат им.

Мы обязательно будем использовать термин «ключ доступа» в наших продуктах и ​​услугах. Потребуется некоторое время, чтобы добиться осведомленности/понимания, но мы все готовы сделать необходимые инвестиции. — Алекс Симмонс (@Alex_A_Simons) 4 августа 2022 г.

«Ключ доступа» определенно легче воспринимать в названии, чем «Аутентификация FIDO», что может сбивать с толку при устном использовании — например, там, где я хочу Введите имя первого питомца? А если серьезно, если вам нужно объяснить неспециалисту, что такое двухфакторная аутентификация, а это занимает более пяти минут, представьте, что вы учите его, что такое аутентификация FIDO.

Чтобы технология преуспела, ей нужен маркетинговый толчок, и что может быть лучше для распространения информации, чем позволить Apple взять верх. Если Apple действительно пытается обмануть людей, заставив их поверить в то, что ключи доступа — это технология, предназначенная только для Apple, то, вероятно, она имеет маркировку Apple PassKeys.

Если вы используете бета-версию для разработчиков для macOS или iOS, вы можете Начните использовать пароли сейчас Где доступно. Google Планируйте разблокировку необходимых инструментов разработчика Внедрить ключи доступа на Android «в конце 2022 года». Microsoft в настоящее время поддерживает и будет поддерживать веб-ключи доступа с Windows Hello. Вход в учетную запись MS с паролями С устройства iOS или Android «в ближайшем будущем».