Когда выйдет Intellivision Amico?

картина : Intellivision

в Друг Intellivision может быть отложено. Второй. Запуск консоли должен был состояться в октябре. Теперь это было отложено, так как компания, стоящая за консолью, пообещала, что люди, оформившие предварительный заказ, получат устройство «к концу года». Это третья задержка, с которой столкнулся Амико.

В электронном письме, отправленном людям, оформившим предварительный заказ консоли, Intellivision Entertainment Объясните, насколько он разочарован Он не смог сохранить свой первоначальный график.

Это отрывок из электронного письма, отправленного вчера поздно вечером.

«Изначально мы планировали запустить Amico осенью 2020 года, но нам пришлось адаптироваться к глобальной пандемии, которая нарушила наше производство. Несмотря на все наши усилия, сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными логистическими проблемами и поставками новых международных компонентов, которые вне нашего контроля, мы хотим извиниться за то, что нам снова приходится нажимать желаемую дату запуска. Несмотря на то, что эти проблемы с поставками ограничивают нашу способность выполнять все заказы, мы сосредоточены и полны решимости доставить предварительно заказанные устройства к концу года. Это также даст нам больше времени для улучшения нашей операционной системы для разработки будущих игр. Мы хотим, чтобы те, кто долго ждал Амико, получили возможность насладиться им как можно скорее. Конечно, мы будем держать всех наших клиентов и заинтересованных лиц в курсе последних событий ».

Примечательно, что это электронное письмо было отправлено в 12 часов утра в пятницу, как будто они не хотели, чтобы люди сообщали об этом до понедельника. нации …

Впервые это было обнаружено в октябре 2018 года.И Amico – это семейная консоль сосредоточен на Меньшие и дешевые игры. Возрожденную Intellivision Entertainment возглавляет популярный автор видеоигр Томми Талларико. Компания начала принимать предварительные заказы на систему в 2019 году с обещанием выпустить ее 10 октября 2020 года.

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Однако, Он был отложен за несколько месяцев до первой даты релиза. И в связи с новой датой запуска в апреле 2021 года. Этой даты не произошло. случиться и NS запоздалое соболезнование Еще до октября 2021 г., через год после того, как это был первый собирается выпустить.

Теперь и этой даты больше нет. я Вместо этого Intellivision лишь туманно заявляет, что люди, оформившие предварительный заказ, получат свои устройства до конца года. (вероятно .)

Создать видеоигру сложно, даже сделать консоль для видеоигры еще сложнее. Создайте новую игровую консоль Во время глобальной пандемии… ну, действительно, очень сложно. Поэтому неудивительно, что Intellivision Amico снова откладывается.

Но, надеюсь, третий раз очарует людей, жаждущих заполучить устройство. Если нет, внимательно следите за новыми ночными сообщениями от Intellivision. Хотя это основано на некоторых спецификациях инфузии и других Информация Я предлагаю подождать, чтобы посмотреть, что Эта вещь заканчивается прежде, чем она упадет 250 долларов на это.