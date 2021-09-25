Когда начинается Гран-при России 2021 года?

Ландо Норрис занял поул-позицию на Гран-при России в субботу. За ним выстроились пилот Ferrari Карлос Сайнс и пилот Williams Джордж Рассел. В этой схеме очень важен хороший старт. Пристройка к первому углу довольно длинная, и есть много возможностей для приобретения. Для Макса Ферстаппена первый круг очень важен, чтобы выиграть как можно больше мест и не уйти слишком далеко от соперника Льюиса Хэмилтона, который стартует с P4.

Когда начинается Гран При России?

Гран-при России начнется в 13:00 в воскресенье днем. На сочинской трассе гонщики проедут 53 круга. Ожидается, что он закончится около 14:30 по сухой трассе. Когда пойдет дождь, круги будут дольше и гонка продлится дольше.

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Эта версия Гран-при России тоже будет интересной. В пятницу мы увидели, что Валттери Боттас был самым быстрым на своем Mercedes, а Ферстаппен был третьим лучшим, чего он мог достичь в FP1. В субботу днем ​​Валттери Боттас не смог занять центральное место, но Ландо Норрис был слишком быстр для всех. Макс Ферстаппен решил не показывать быстрое время, так как он будет стартовать с тыла ворот с Леклерком из-за чистого штрафа. Гонка будет очень захватывающей. Из-за прямой длины первого поворота все поле может сместиться, и могут быть хорошие драки.

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вероятность дождя

Хотя Mercedes не проигрывает здесь с 2014 года, все же сложно предсказать, кто победит в воскресенье. Высокая вероятность дождя. Это означает, что все может пойти в любом направлении. Мы знаем, что Ферстаппен и Хэмилтон – отличные пилоты для дождя, но выбор шин для сухой трассы необходим, и команда играет большую роль. Короче говоря, это будет насыщенная гонка.