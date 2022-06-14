Кодзима уверяет фанатов Sony, что все еще работает с PlayStation

картина : Кодзима Продакшнс

Вы слышите это? Снаружи слышны тысячи разгневанных фанатов, которые продолжают сражаться онлайн в бесконечной печальной консольной войне. Включает последнюю битву металлическое оборудование И нить смерти Создатель Хидео Кодзима и его независимая студия решили бросить вызов Microsoft и работать над эксклюзивной игрой для Xbox. Для некоторых это государственная измена. И, видимо, в ответ этим разгневанным фанатам (а также очень любопытным зрителям): Кодзима Продакшнс Она выступила с заявлением, в котором заверила людей, что продолжит работать с Sony и PlayStation в будущем.

во время уик-энда, Microsoft провела масштабное шоу видеоигр на Xbox и Bethesda. Во время мероприятия, которое включало множество трейлеров, Новая игра от звездное полереклама и многое другое— Кодзима появился в очень коротком клипе. По сути, известный дизайнер видеоигр пришел, чтобы сказать: «Эй, я делаю игру для Xbox с использованием облачных технологий… а… У меня будет что сказать позже!»

Очень безобидные вещи. И, конечно, немного нелепо, что создание Кодзимой игры становится очень важной новостью, но эй, нить смерти И МГС3 Это было действительно хорошо. Так, вроде, вы поняли, я думаю. Но знаете ли вы, кто не «понимает» и злится на все это? Сумасшедшие поклонники Playstation. Я не говорю о людях, которые предпочитают играть в PS5 на Xbox Series X или любят Бог войны больше, чем Привет. Я говорю об искажённых фанатах консолей, у которых больше общего с правыми или фанатично настроенными вербовщиками, чем у большинства геймеров.

И эти самые люди сумасшедшие.

Скриншот : Change.org/Котаку

G/O Media может получить комиссию

Некоторые из них уже начали По крайней мере, одна петиция с просьбой Кодзиме отменить его игру для Xbox, сетуя на то, что некоторые люди не могут купить Xbox или не любят облачные игры. (Это игнорирует тот факт, что игра, скорее всего, появится на ПК и даже может быть просто прямой трансляцией только на телефонах, ноутбуках…) Вы также можете быстро найти несколько гневных постов и твитов под любыми новостями о сделке Кодзимы с Xbox. если я начал искать в Интернете.

Итак, очевидно, в ответ на все это и на людей, задающихся вопросом, что это может означать в отношении отношений Кодзимы с PlayStation, компания Заявление в Твиттере Подтверждение того, о чем вы, возможно, уже догадались: как независимая студия, она может работать с несколькими партнерами и компаниями в в то же время.

После объявления о нашем партнерстве с Microsoft с использованием облачных технологий многие люди спрашивали нас о нашем сотрудничестве с SIE. [Sony Interactive Entertainment]. Уверяем вас, что у нас по-прежнему очень хорошие партнерские отношения с PlayStation.

Котаку Я также связался с Kojima Productions по поводу заявления, но такого рода схема, когда компания работает с другими компаниями одновременно над несколькими проектами, очень распространена, и, как ни странно, многие разгневанные фанаты ведут себя так, как будто Кодзима лично предал их. .

Но когда вы строите всю свою личность и жизнь вокруг определенных пластиковых коробок и брендов, вы склонны страдать от некоторых мозговых червей.

.