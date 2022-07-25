Коллега Шона Коннери по фильму «Из России с любовью» трагически скончался до окончания съемок

Фильмы о Джеймсе Бонде предлагают множество острых ощущений, интриг и вяленых мартини для киноманов. Для актеров и съемочной группы фильмы иногда приводят к несчастным случаям и травмам на съемочной площадке. Второй фильм франшизы, Из России с любовьюнесчастных случаев удалось избежать, но один из коллег Шона Коннери трагически погибает до завершения фильма.

Педро Армендрес (слева) и Шон Коннери в фильме «Из России с любовью» | Бульвар Сансет / Getty Images

Сколько фильмов о Джеймсе Бонде снял Шон Коннери?

Когда писатель Ян Флеминг и продюсеры Альберт Брукли и Гарри Зальцман решили вывести Джеймса Бонда на большой экран, Коннери получил согласие надеть смокинг. То, как он ходил, привлекло внимание продюсеров, но его одежда и поведение во время прослушивания были непрофессиональными.

Любые опасения продюсеров по поводу Коннери не стоили ему роли. В 1960-х годах он снялся в пяти фильмах о Бонде подряд: Доктор нет (1962), Из России с любовью (1963), Золотой палец (1964), гром (1965) и Ты живешь только дважды (1967). Он также снялся в 1971 году. бриллианты навсегда (После оскорбления сольного выступления Джорджа Лэзенби о Бонде) Он вернулся в неофициальный фильм о Бонде. Никогда не говори никогда (а гром ремейк) в 1983 году. Это пять раундов подряд, шесть раз в официальной франшизе и семь раз Бонд играл на большом экране.

Коннери добился успеха и признания благодаря роли Джеймса Бонда. Для многих он считается лучшим актером франшизы, а его фильмы остаются одними из лучших. Но трагедия окружила Из России с любовью. Один из главных партнеров Коннери трагически погиб до окончания съемок фильма, что, возможно, было связано с неудачей Джона Уэйна.

Партнер Коннери по фильму «Из России с любовью» умер до окончания съемок фильма

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Бонд Коннери рано оказался в Стамбуле Из России с любовью Пока начинаются поиски шифровальной машины. Мексиканский актер Педро Армендарес играет Карима Бэя, его связного с разведкой. Это главная роль, и Армендарис играет ее хорошо, но он не дожил до того, чтобы увидеть себя на экране.

Армендарис работал в фильме 1956 года « Джон Уэйн». завоеватель. Уэйн, его сыновья и десятки людей, работавших над фильмом, якобы заразились раком из-за радиоактивных осадков ядерных испытаний недалеко от места стрельбы.

как таковой проходить Отчеты, Армендарис рака шейки матки был неоперабельным, когда Из России с любовью Съемки начались. Продюсеры запланировали как можно больше его сцен на ранней стадии производства, но симптомы Армендариса не позволили ему закончить съемки. В поисках лечения в больнице Армендарис покончил жизнь самоубийством в июне 1963 года, всего за четыре месяца до мировой премьеры. Его последняя роль была на большом экране.

Трагическая смерть Армендареса омрачила это Из России с любовью. Однако, в конце концов, фильм заставил автора Джеймса Бонда Яна Флеминга навсегда изменить персонажа.

Коннери был настолько хорош в «Из России с любовью», что Ян Флеминг изменил наследие Бонда

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Коннери не обязательно производил лучшее впечатление на продюсеров Джеймса Бонда, и он сожалел о своей роли в Джеймсе Бонде, хотя она сделала его звездой. Флеминг не был поклонником Коннери, пока не увидел его в нем. Из России с любовью.

Автору не понравилось, что шотландец из рабочего класса играет высокопоставленного английского шпиона. Автор и актер не встречались до съемок Доктор нет Он был в самом разгаре, и Флеминг оскорблял его актерские способности.

Все изменилось, когда Флеминг увидел выступление Коннери Из России с любовью. Автор был настолько впечатлен, что хвалил Коннери за добавление шотландского происхождения к Джеймсу Бонду в каждом последующем написанном им романе.

Переход Флеминга к добавлению шотландского наследия был основным продуктом в течение многих лет. падение с небатретий из пяти фильмов Дэниела Крейга о Бонде, кульминацией которого стала стрельба в доме его семьи в Шотландии.

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Какой последний фильм Коннери снял перед смертью?

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Коннери покинул франшизу о Бонде в начале 1970-х и ушел с этой роли после 1983 года. Никогда не говори никогда.

Некоторые из основных моментов его карьеры включают Человек, который будет королемИ Имя неприкасаемой розыИ Индиана Джонс и последний крестовый походИ рок.

Последний фильм Коннери остался незамеченным. Он озвучил главного героя в шотландском анимационном фильме 2012 года «Сэр Билли». Его последнее появление на экране было в художественном фильме в 2003 году. Лига выдающихся джентльменов.

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