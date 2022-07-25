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Коллега Шона Коннери по фильму «Из России с любовью» трагически скончался до окончания съемок

25 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

Фильмы о Джеймсе Бонде предлагают множество острых ощущений, интриг и вяленых мартини для киноманов. Для актеров и съемочной группы фильмы иногда приводят к несчастным случаям и травмам на съемочной площадке. Второй фильм франшизы, Из России с любовьюнесчастных случаев удалось избежать, но один из коллег Шона Коннери трагически погибает до завершения фильма.

Педро Армендрес (слева) и Шон Коннери в фильме «Из России с любовью» | Бульвар Сансет / Getty Images

Сколько фильмов о Джеймсе Бонде снял Шон Коннери?

Когда писатель Ян Флеминг и продюсеры Альберт Брукли и Гарри Зальцман решили вывести Джеймса Бонда на большой экран, Коннери получил согласие надеть смокинг. То, как он ходил, привлекло внимание продюсеров, но его одежда и поведение во время прослушивания были непрофессиональными.

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