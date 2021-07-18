Коллекционеры так же сбиты с толку, как и вы, по поводу продажи Super Mario 64 за 1,56 миллиона долларов.

Если вы не были погружены в мир коллекционирования высококачественных видеоигр, возможно, вам будет трудно понять, почему Кто-то заплатил более 1,5 миллиона долларов Чтобы получить единственную копию файла Супер Марио 64 прошлое воскресенье. Но если вы поговорите с людьми, которые десятилетиями собирали игрушки и следили за этим изолированным миром, вы обнаружите … ну, они также думают, что это сложно постичь.

Сложность даже не в том, сколько денег потрачено на сундук с видеоигрой, который никто никогда не откроет, не говоря уже о том, чтобы поиграть. С ранней печати проштамповано из Super Mario Bros. Продан за более чем 100000 долларов в 2019 годуВ мире коллекционирования игр высокого класса все пришли к выводу, что в конечном итоге продажа семизначных игр неизбежна. Но даже тогда 660 тысяч долларов Super Mario Bros. продана 2 месяца назадНе многие верили, что выдающийся барьер в миллион долларов будет преодолен так быстро. «Я искренне думала, что это веха, которую мы не пройдем еще через несколько лет», – сказала Ars Валари Маклеки, менеджер по поставкам видеоигр Heritage Auctions.

Тем не менее, собеседники, которые говорили с Арсом, выразили почти всеобщий шок. Этот Это была первая игра с такой высокой ценой. В прошлом небольшая группа игр, продаваемых по цене 100 000 долларов и более, была чрезвычайно редкой и почему-то примечательной. легенда о зельде кто – который Временно установил рекорд продаж в размере 870 000 долларов. Например, ранее на аукционе Heritage в прошлые выходные она была описана в листинге как «единственная копия одной из самых ранних постановок, которую мы имели возможность продемонстрировать» для культовой игры.

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«Я могу понять логику многих очень дорогих вещей. Мне показалось, что это был первый вопрос, который я не понимал, почему?» Келси Левин

Безусловно, Супер Марио 64 Это важная игра во франшизной серии с огромным количеством поклонников. Но это не первая домашняя видеоигра, появившаяся для Марио – ранние выпуски Super Mario Bros. Это больше похоже на первое появление Супермена в Action Comics # 1, Святом Граале коллекции комиксов.

И да, трудно найти копию бестселлера N64, которая не была бы разорвана и сразу сыграна некоторыми детьми, как вторая, которую они получили в конце 90-х. Но это не ليست Ни за что. За последние два года клиринговая фирма PriceCharting.com Перечисляет 30 непатентованных продаж «Сортированных» запечатанных копий Супер Марио 64 (Например, те, которые были оценены и помещены в защитную прокладку рейтинговым агентством). Десятки дополнительных запечатанных копий Продается “сырым” и не прошедшим сортировку в то время.

Ни один из них не запечатан Супер Марио 64 Фонды были проданы на сумму более 38 400 долларов, а затем были проданы на сумму 1,56 миллиона долларов.

“Я много думал о [these high-end sealed-game sales] Келси Левин, содиректор Фонд истории видеоигр и совладелец магазина ретро игрушек розовая горилла. «Я мог понять логику многих очень дорогих вещей. Я чувствовал, что это был первый раз, когда я не понимал« почему? »» “

Долгое время был коллекционером запечатанных игрушек Бронте, который Продал эти 100000 долларов Super Mario Bros. два года назадПоставьте на него более точную точку. «Вы, наверное, понимаете результат в 400 000 долларов. 1,5 миллиона долларов? Что за херня?»

Сумерки совершенства

«В основном происходит то, что люди получают в свои карманы намного больше денег, чем то, что было собрано в игре до сих пор», – говорит Крис Келер, бывший редактор игр Wired и нынешний управляющий редактор Digital Eclipse. «И они говорят: ты делаешь это неправильно».

Колер Собранные видеоигры С тех пор, как он был подростком в 90-х, или с тех пор, как коллекционирование видеоигр было хобби. По его словам, большую часть того времени подавляющее большинство коллекционеров игрушек не тронуло мысль о сегодняшнем состоянии горячего мяты и запечатанных в термоусадочную пленку образцах. Вместо этого крупнейшие коллекционеры обычно хотели иметь полный, воспроизводимый набор всех игр на своих любимых платформах, либо в виде незакрепленных картриджей, либо в незаблокированных, но «полных в коробке» версиях.

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В конце концов, когда эти опытные коллекционеры подошли к концу своих контрольных списков, все они стали бороться за одни и те же редкие титулы. Таким образом, загадочные игры вроде стадион события или же погоня за патроном тележки Он будет продаваться за сотни или тысячи долларов коллекционерам, которым нужна одна из немногих оставшихся копий, чтобы завершить свои коллекции. Для тех, кто лжет, тот факт, что эти названия не имеют особой ценности с точки зрения ностальгии, игрового процесса или исторической значимости, не имеет никакого значения.

«В основном происходит то, что люди получают в карманах намного больше денег, чем то, что творится в игре до сих пор… и они говорят:« Вы, ребята, делаете это неправильно »». Крис Колер

Коллекционеры, ориентированные на закрытые видеоигры, были в последние дни 2018 года и ранее, но они были небольшой нишей. «Никто из нас раньше не собирал запечатанные игрушки», – сказал Левин. «Запечатанные игры, конечно, стоили больше денег, чем открытые, но было такое небольшое количество традиционных коллекционеров, покупающих запечатанные игры, что я лично не чувствовал, что это влияет на мои способности. [to collect]. “