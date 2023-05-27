Команда дайверов нашла тело в реке Оклахома.

Пожарная служба OKC: команда водолазов нашла тело в реке Оклахома
Тело было обнаружено группой водолазов в реке Оклахома в пятницу днем.
Тело было обнаружено группой водолазов в реке Оклахома в пятницу днем. Пожарная служба Оклахома-Сити прибыла на место происшествия возле Юго-Западной 15-й улицы и Портленд-авеню после того, как было сообщено о теле в воде. Пожарная служба подтвердила, что одно тело было найдено в 16:06. KOCO будет предоставлять дальнейшие обновления по мере их поступления. Хедлайнеры группы из Талсы, выздоравливающие после того, как участник получил травму в результате несчастного случая, Райан Уолтерс, в четверг проводят скандальную встречу и угрожают сотрудникам, которые сливают электронные письма в собственном картинговом развлекательном комплексе, приезжающем в популярный район OKC.
Тело было обнаружено группой водолазов в реке Оклахома в пятницу днем.
Пожарная служба Оклахома-Сити прибыла на место происшествия возле Юго-Западной 15-й улицы и Портленд-авеню после того, как было сообщено о теле в воде.
В пожарной части подтвердили, что тело было обнаружено в 16:06.
KOCO предоставит больше обновлений, как только они станут доступны.
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