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Команда дайверов нашла тело в реке Оклахома.

27 мая, 2023
Toma Kulikov

Пожарная служба OKC: команда водолазов нашла тело в реке Оклахома

Тело было обнаружено группой водолазов в реке Оклахома в пятницу днем.

Продюсер специальных проектов / цифровой редактор

Тело было обнаружено группой водолазов в реке Оклахома в пятницу днем. Пожарная служба Оклахома-Сити прибыла на место происшествия возле Юго-Западной 15-й улицы и Портленд-авеню после того, как было сообщено о теле в воде. Пожарная служба подтвердила, что одно тело было найдено в 16:06. KOCO будет предоставлять дальнейшие обновления по мере их поступления. Хедлайнеры группы из Талсы, выздоравливающие после того, как участник получил травму в результате несчастного случая, Райан Уолтерс, в четверг проводят скандальную встречу и угрожают сотрудникам, которые сливают электронные письма в собственном картинговом развлекательном комплексе, приезжающем в популярный район OKC.

Оклахома-Сити —

Тело было обнаружено группой водолазов в реке Оклахома в пятницу днем.

Пожарная служба Оклахома-Сити прибыла на место происшествия возле Юго-Западной 15-й улицы и Портленд-авеню после того, как было сообщено о теле в воде.

В пожарной части подтвердили, что тело было обнаружено в 16:06.

KOCO предоставит больше обновлений, как только они станут доступны.

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