Командные титулы Вирджинии Лоулесс в 2021–2022 годах, полностью академическая гребля — ACC

Гринсборо, Северная Каролина (theACC.com) — Никола Лоулесс из Вирджинии была названа лучшим исследователем в области гребли на конференции Атлантического побережья 2021–2022 годов и попала в заголовки газет, объявленных академической командой All-ACC в среду.

Лоулесс, специализирующийся в области биологии и когнитивистики, помог «Кавальерс» выиграть 12-й подряд чемпионат ACC в прошлом месяце. Родившийся в Лондоне, Англия, он был членом Virginia Varsity Eight, который был назван ACC Crew of the Year и выиграл титул на конференции на этом мероприятии.

Она была включена в список First Team All-ACC и помогла Вирджинии занять девятое место в турнирах NCAA. Это был четвертый год подряд, когда «Кавальерс» финишировали в десятке лучших. Кроме того, она удостоена награды Национальной ассоциации тренеров по гребле (CRCA) и трижды входила в академическую команду All-ACC.

Лоулесс — 10-й гребец из Вирджинии, получивший награду «Спортсмен года» Академии ACC, в том числе третью награду подряд за программу «Кавальерс».

Вирджиния возглавила все школы с 18 учениками-спортсменами в команде, за ней следуют Нотр-Дам и Сиракузы с 12 в каждой, а Док с 11. Бостонский колледж, колледж Клемсона и Майами получили по шесть наград каждый.

В общей сложности 13 студентов-спортсменов, получивших награды All-ACC в этом сезоне, также получили места в академической команде с отличием: Клемсон Лори Беланже и Рэйчел Твити, герцог Меган Ли и Сидни Джонсон, Кейтлин Бентли из Луисвилля, Алессандра Де Вито из Северной Каролины, Нотр. Дама Сара Кларин, Афродита Гиолика из Сиракуз, Ханна Мерфи, Вирджиния Лоулесс, Соня Шлоссер, Лия Тилл и Виви ван Энген.

Амелия Шэнк из Герцога, Вайолет Легран из Луисвилля и Лоулесс из Вирджинии выбраны трижды, а 38 студентов-спортсменов получили награды во второй раз в своей карьере.

Премия ACC «Ученый-спортсмен года» была учреждена в сентябре 2007 года и ежегодно присуждается лучшему студенту-спортсмену или старшекласснику в соответствующем виде спорта.

Минимальные академические требования для отбора в академическую команду ACC составляют в среднем 3,0 балла за предыдущий семестр и 3,0 совокупного среднего балла в течение академической карьеры бакалавриата. Спортивные достижения в финальном сезоне также учитываются при подборе академической команды All-ACC.

Почетный список ACC, в котором отмечаются все студенты Спортивной конференции со средним баллом 3.0 за текущий учебный год, будет выпущен в июле.

2022 ACC Rowing World — Спортсмен года

Николас Лоулесс, Вирджиния, старший, биология/когнитивные науки





2021-22 Всеакадемическая команда ACC по академической гребле

Элла Бруно, Бостонский колледж, финансы

Ребекка Батлер, Бостонский колледж, младший, прикладная психология

Оливия Лардер**, Бостонский колледж, старший специалист по финансам

Люси Мартинес, Бостонский колледж, младший, история

Мадлен Палмер, Бостонский колледж-младший, экологические исследования

Пейтон Смит**, Бостонский колледж, SO, государственное управление

Лори Белэнджер**, Клемсон, разрешение, уход

Кэролайн Эмерсон**, Клемсон мл., медицинские науки

Меган Макклейн, Клемсон-старший, медицинские науки

Карли Робинсон**, Клемсон мл., специальное образование

Рэйчел Твити**, Клемсон мл., биоинженерия

Изабель Веласкес**, Клемсон мл., маркетинг

Грейс Ботеро**, герцог-старший, эволюционная антропология

Элисон Карр, Дьюк-младший управленческие исследования

Ривка Шафер**, Герцог-младший, Статистическая наука

Элла Харрис, Дьюк-старший, Междисциплинарные сравнительные исследования

Сидни Джонсон**, герцог старший, психолог

Меган Ли**, Дьюк-младший, Междисциплинарные сравнительные исследования

Эмили Легесен**, Дьюк-младший, Неврология

Габриэлла Сальвати**, герцог старший, биолог

Амелия Шенк ***, герцог старший, Междисциплинарные сравнительные исследования

Лорен Сайзмор, герцог младший, экономика

Кайли Тирни, герцог младший, психолог

Кейтлин Бентли, Луисвилл-младший, отдел коммуникаций

Мэдисон Сеша, Луисвилл-младший, гуманитарные науки

Микаэла Дюкс**, Луисвилл, старший, Здоровье и работоспособность человека/Биология

Элейн Гроссер**, Луисвилл-младший, биология

Виолетта Легран ***, Луисвилл, мл. Спортивный менеджмент

Сидни Булос, Луисвилл-младший, неврология

Эвелин Пепловски**, Луисвилль, Южная Каролина, Астрофизика

Маккензи Суини**, Луисвилл, старший, Здоровье и работоспособность человека

Эль Трием, Луисвилл, старший, маркетинг

Лаура Алкорн, Майами, гр., Консультирование по вопросам психического здоровья

Стефани Ферали, Майами-старший, психолог

Маккензи Холмгрен**, Майами, Англия, бизнес-аналитика

Тейлор Кулеговский**, Майами-старший, морской специалист/науки о Земле

Эбби Швингер**, Майами-старший, начальная школа и испанский язык

Марин Стикли, Майами-старший, Морская биология и окружающая среда

Кара Каннингем, Северная Каролина, отец, менеджмент и общество

Алессандра де Вито**, Северная Каролина, старший экономист

Джессика Джадж**, Северная Каролина-младший, информатика

Джиджи Марони**, Северная Каролина, Со. , Политическая наука

Изабель МакГимзи, Северная Каролина, еще не решила

Аманда Перес, Северная Каролина-старшая, психолог

Николь Ван Лю, Северная Каролина-младшая, нейробиолог

Сара Кларин**, Нотр-Дам-старший, компьютерные науки

Морган Гантт, Нотр-Дам мл., международная экономика – китайский язык

Виктория Живодан**, Нотр-Дам-младший, нейробиология и поведение

Кэтрин Грид, Нотр-Дам-младший, информатика

Эвери Эриксен**, Нотр-Дам, Собор, Биологические науки

Килен Клак**, Нотр-Дам мл., Психология

Аделаида Ламмерс**, Нотр-Дам мл., Экологическая инженерия

Элизабет Мэй**, Notre Dame Jr., политология, русский язык

Эйдан Макинтайр, Нотр-Дам-младший, бизнес-аналитика

Мадлен Мин, Нотр-Дам-младший, кино, телевидение и театр

Маргарет Ньюэлл, старший Нотр-Дам, бизнес-аналитика

Тейлор Робинсон, Notre Dame Jr., Pre-Professional, социология

Индия Айкинс, Сиракьюс-младший, физика

Эмма Браун**, Сиракузы-старший, финансы, маркетинг и психология

Лия Дэн**, Сиракузы-старший, международные отношения

Мэдисон Д’Амбра, Сиракьюс-младший, коммуникативные исследования и коммуникации

Луиза Гуттман**, Сиракьюс-мл., исследования здоровья и семьи

Афродита Геоликас, Сиракьюс-младший, Дизайнерские исследования

Эмма Гусман, Сиракьюс-старший, гражданство и гражданская активность

Калли Граймс, Сиракузы-старший, не разглашается

Ханна Мерфи**, Сиракузы-старший, биоинженерия

Луиза Рат**, Сиракузы-мл., телерадиовещание и цифровая журналистика

Кэтрин Райан, Сиракьюс-старший, биология/география

Хизер Стаффорд, Сиракузы мл., биология

Тэни Баденхорст, Вирджиния-младший, глобальные исследования

Лорен Бенедикт, Вирджиния, искусство и наука

Кэмерон Бентли, Вирджиния, затем, экологические мысли и практика

Лили Бернеро, Вирджиния, искусство и наука

Джанет Конклин**, Вирджиния-старший, глобальные исследования

Елена Дмитригуева, Вирджиния-старшая, факультет искусств и наук

Ева Фраунгофер, Вирджиния-мл., История

Кейт Келли**, Вирджиния, Итак, Химия

Никола Лоулесс ***, Вирджиния, старший, биология/когнитивные науки

Грейс Лебоу, Вирджиния, искусство и наука

Эддисон Люс, Вирджиния, старший, Искусства и Науки

Кейт МакГи, Вирджиния-старшая, Искусства и науки

Эльба О’Грейди, тогда Вирджиния, биология

Лорен Орр, Вирджиния, старший, биомедицинская инженерия

Соня Шлоссер**, VA, педагогическая психология (MA)

Зои Текиан, Вирджиния, музыка

Лия Тилл**, Вирджиния мл., биология

Виви Ван Инген, Вирджиния-младший, медиа-исследования





* Указывает, сколько раз академическая команда ACC награждалась наградами.