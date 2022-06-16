Командные титулы Вирджинии Лоулесс в 2021–2022 годах, полностью академическая гребля — ACC

Гринсборо, Северная Каролина (theACC.com) — Никола Лоулесс из Вирджинии была названа лучшим исследователем в области гребли на конференции Атлантического побережья 2021–2022 годов и попала в заголовки газет, объявленных академической командой All-ACC в среду.
Лоулесс, специализирующийся в области биологии и когнитивистики, помог «Кавальерс» выиграть 12-й подряд чемпионат ACC в прошлом месяце. Родившийся в Лондоне, Англия, он был членом Virginia Varsity Eight, который был назван ACC Crew of the Year и выиграл титул на конференции на этом мероприятии.
Она была включена в список First Team All-ACC и помогла Вирджинии занять девятое место в турнирах NCAA. Это был четвертый год подряд, когда «Кавальерс» финишировали в десятке лучших. Кроме того, она удостоена награды Национальной ассоциации тренеров по гребле (CRCA) и трижды входила в академическую команду All-ACC.
Лоулесс — 10-й гребец из Вирджинии, получивший награду «Спортсмен года» Академии ACC, в том числе третью награду подряд за программу «Кавальерс».
Вирджиния возглавила все школы с 18 учениками-спортсменами в команде, за ней следуют Нотр-Дам и Сиракузы с 12 в каждой, а Док с 11. Бостонский колледж, колледж Клемсона и Майами получили по шесть наград каждый.
В общей сложности 13 студентов-спортсменов, получивших награды All-ACC в этом сезоне, также получили места в академической команде с отличием: Клемсон Лори Беланже и Рэйчел Твити, герцог Меган Ли и Сидни Джонсон, Кейтлин Бентли из Луисвилля, Алессандра Де Вито из Северной Каролины, Нотр. Дама Сара Кларин, Афродита Гиолика из Сиракуз, Ханна Мерфи, Вирджиния Лоулесс, Соня Шлоссер, Лия Тилл и Виви ван Энген.
Амелия Шэнк из Герцога, Вайолет Легран из Луисвилля и Лоулесс из Вирджинии выбраны трижды, а 38 студентов-спортсменов получили награды во второй раз в своей карьере.
Премия ACC «Ученый-спортсмен года» была учреждена в сентябре 2007 года и ежегодно присуждается лучшему студенту-спортсмену или старшекласснику в соответствующем виде спорта.
Минимальные академические требования для отбора в академическую команду ACC составляют в среднем 3,0 балла за предыдущий семестр и 3,0 совокупного среднего балла в течение академической карьеры бакалавриата. Спортивные достижения в финальном сезоне также учитываются при подборе академической команды All-ACC.
Почетный список ACC, в котором отмечаются все студенты Спортивной конференции со средним баллом 3.0 за текущий учебный год, будет выпущен в июле.
2022 ACC Rowing World — Спортсмен года
Николас Лоулесс, Вирджиния, старший, биология/когнитивные науки
2021-22 Всеакадемическая команда ACC по академической гребле
Элла Бруно, Бостонский колледж, финансы
Ребекка Батлер, Бостонский колледж, младший, прикладная психология
Оливия Лардер**, Бостонский колледж, старший специалист по финансам
Люси Мартинес, Бостонский колледж, младший, история
Мадлен Палмер, Бостонский колледж-младший, экологические исследования
Пейтон Смит**, Бостонский колледж, SO, государственное управление
Лори Белэнджер**, Клемсон, разрешение, уход
Кэролайн Эмерсон**, Клемсон мл., медицинские науки
Меган Макклейн, Клемсон-старший, медицинские науки
Карли Робинсон**, Клемсон мл., специальное образование
Рэйчел Твити**, Клемсон мл., биоинженерия
Изабель Веласкес**, Клемсон мл., маркетинг
Грейс Ботеро**, герцог-старший, эволюционная антропология
Элисон Карр, Дьюк-младший управленческие исследования
Ривка Шафер**, Герцог-младший, Статистическая наука
Элла Харрис, Дьюк-старший, Междисциплинарные сравнительные исследования
Сидни Джонсон**, герцог старший, психолог
Меган Ли**, Дьюк-младший, Междисциплинарные сравнительные исследования
Эмили Легесен**, Дьюк-младший, Неврология
Габриэлла Сальвати**, герцог старший, биолог
Амелия Шенк ***, герцог старший, Междисциплинарные сравнительные исследования
Лорен Сайзмор, герцог младший, экономика
Кайли Тирни, герцог младший, психолог
Кейтлин Бентли, Луисвилл-младший, отдел коммуникаций
Мэдисон Сеша, Луисвилл-младший, гуманитарные науки
Микаэла Дюкс**, Луисвилл, старший, Здоровье и работоспособность человека/Биология
Элейн Гроссер**, Луисвилл-младший, биология
Виолетта Легран ***, Луисвилл, мл. Спортивный менеджмент
Сидни Булос, Луисвилл-младший, неврология
Эвелин Пепловски**, Луисвилль, Южная Каролина, Астрофизика
Маккензи Суини**, Луисвилл, старший, Здоровье и работоспособность человека
Эль Трием, Луисвилл, старший, маркетинг
Лаура Алкорн, Майами, гр., Консультирование по вопросам психического здоровья
Стефани Ферали, Майами-старший, психолог
Маккензи Холмгрен**, Майами, Англия, бизнес-аналитика
Тейлор Кулеговский**, Майами-старший, морской специалист/науки о Земле
Эбби Швингер**, Майами-старший, начальная школа и испанский язык
Марин Стикли, Майами-старший, Морская биология и окружающая среда
Кара Каннингем, Северная Каролина, отец, менеджмент и общество
Алессандра де Вито**, Северная Каролина, старший экономист
Джессика Джадж**, Северная Каролина-младший, информатика
Джиджи Марони**, Северная Каролина, Со. , Политическая наука
Изабель МакГимзи, Северная Каролина, еще не решила
Аманда Перес, Северная Каролина-старшая, психолог
Николь Ван Лю, Северная Каролина-младшая, нейробиолог
Сара Кларин**, Нотр-Дам-старший, компьютерные науки
Морган Гантт, Нотр-Дам мл., международная экономика – китайский язык
Виктория Живодан**, Нотр-Дам-младший, нейробиология и поведение
Кэтрин Грид, Нотр-Дам-младший, информатика
Эвери Эриксен**, Нотр-Дам, Собор, Биологические науки
Килен Клак**, Нотр-Дам мл., Психология
Аделаида Ламмерс**, Нотр-Дам мл., Экологическая инженерия
Элизабет Мэй**, Notre Dame Jr., политология, русский язык
Эйдан Макинтайр, Нотр-Дам-младший, бизнес-аналитика
Мадлен Мин, Нотр-Дам-младший, кино, телевидение и театр
Маргарет Ньюэлл, старший Нотр-Дам, бизнес-аналитика
Тейлор Робинсон, Notre Dame Jr., Pre-Professional, социология
Индия Айкинс, Сиракьюс-младший, физика
Эмма Браун**, Сиракузы-старший, финансы, маркетинг и психология
Лия Дэн**, Сиракузы-старший, международные отношения
Мэдисон Д’Амбра, Сиракьюс-младший, коммуникативные исследования и коммуникации
Луиза Гуттман**, Сиракьюс-мл., исследования здоровья и семьи
Афродита Геоликас, Сиракьюс-младший, Дизайнерские исследования
Эмма Гусман, Сиракьюс-старший, гражданство и гражданская активность
Калли Граймс, Сиракузы-старший, не разглашается
Ханна Мерфи**, Сиракузы-старший, биоинженерия
Луиза Рат**, Сиракузы-мл., телерадиовещание и цифровая журналистика
Кэтрин Райан, Сиракьюс-старший, биология/география
Хизер Стаффорд, Сиракузы мл., биология
Тэни Баденхорст, Вирджиния-младший, глобальные исследования
Лорен Бенедикт, Вирджиния, искусство и наука
Кэмерон Бентли, Вирджиния, затем, экологические мысли и практика
Лили Бернеро, Вирджиния, искусство и наука
Джанет Конклин**, Вирджиния-старший, глобальные исследования
Елена Дмитригуева, Вирджиния-старшая, факультет искусств и наук
Ева Фраунгофер, Вирджиния-мл., История
Кейт Келли**, Вирджиния, Итак, Химия
Никола Лоулесс ***, Вирджиния, старший, биология/когнитивные науки
Грейс Лебоу, Вирджиния, искусство и наука
Эддисон Люс, Вирджиния, старший, Искусства и Науки
Кейт МакГи, Вирджиния-старшая, Искусства и науки
Эльба О’Грейди, тогда Вирджиния, биология
Лорен Орр, Вирджиния, старший, биомедицинская инженерия
Соня Шлоссер**, VA, педагогическая психология (MA)
Зои Текиан, Вирджиния, музыка
Лия Тилл**, Вирджиния мл., биология
Виви Ван Инген, Вирджиния-младший, медиа-исследования
* Указывает, сколько раз академическая команда ACC награждалась наградами.
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