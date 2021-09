Комиссар Джентилони по вопросам армии ЕС после распада Афганистана

Есть экономическое сотрудничество [with China]И деловое сотрудничество, но мы разные системы. Неизбежно другая модель капитализма, капитализм, не связанный с демократией и свободой, станет альтернативой европейской модели ».

Мы будем с ними крепкими партнерами [the] США в подобном противостоянии, но [it’s] В интересах Соединенных Штатов также, чтобы этот европейский партнер был геополитически сильнее и [has] Больше влияния … Мы всегда описываем Европу как тихую сверхдержаву, Венеру и Марс. Да, [the] Пришло время дать Венере некоторую геополитическую силу ».

Выступая на том же мероприятии, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр согласился, что такое развитие общей оборонной политики может сформировать новую позицию для Европы.

«Существует необходимость в новом геополитическом подходе к Европе», – заявил Ле Мэр на пресс-конференции CNBC.

Он добавил, что теперь Евросоюзу необходимо стать третьей геополитической сверхдержавой наряду с Китаем и США.

«Это мое самое глубокое политическое убеждение, – сказал он. – Давайте откроем глаза, мы сталкиваемся с политическими угрозами».

«Мы не можем больше полагаться только на защиту Соединенных Штатов. Это очевидно, поэтому мы должны быть нашей защитой».