Комиссар Джентилони по вопросам армии ЕС после распада Афганистана

Паоло Джентилони, комиссар Евросоюза по экономике и налогам, рассказал CNBC о необходимости развития блока на геополитической арене по мере отступления США и других западных союзников.

«Мы – экономическая сверхдержава, но мы не можем полностью отсутствовать в геополитической роли», – сказал Стив Седжвик CNBC на форуме Ambrosity Forum в Европейском парламенте в субботу.

Джентилони назвал то, что он назвал «ужасным» исходом войны в Афганистане в последние недели, как пример того, как Соединенные Штаты и другие страны сокращают свои обязательства на мировой арене. Его комментарии добавляют еще один голос к аргументу о том, что ЕС должен разработать общую оборонную политику, которую многие видят в качестве предшественника полной армии ЕС.

На вопрос, представляет ли это угрозу для НАТО, членами которого являются некоторые страны Европейского Союза, Джентилони сказал: «Я думаю, что мы можем очень хорошо сосуществовать».

Подрыв НАТО рассматривается как одна из основных причин того, почему ЕС не создал свою собственную армию, а также различные уровни оборонных расходов внутри блока. Критики также критикуют дальнейшую интеграцию в рамках Европейского Союза.

«НАТО было создано и сформировано в первую очередь для сдерживания российского присутствия в Европе, и эти роли остаются очень важными. Лично я решительно поддерживаю НАТО», – сказал Джентилони.

«Я говорю о том, что если роль ЕС растет, если у нас хорошее восстановление экономики, если мы пытаемся быть на переднем крае изменения климата и многих других аспектов наших амбиций, мы можем Не буду совершенно неуместным и не говоря об этой геополитической динамике ».