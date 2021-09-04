Комиссар Джентилони по вопросам армии ЕС после распада Афганистана

Паоло Джентилони, комиссар Евросоюза по экономике и налогам, рассказал CNBC о необходимости развития блока на геополитической арене по мере отступления США и других западных союзников.
«Мы – экономическая сверхдержава, но мы не можем полностью отсутствовать в геополитической роли», – сказал Стив Седжвик CNBC на форуме Ambrosity Forum в Европейском парламенте в субботу.
Джентилони назвал то, что он назвал «ужасным» исходом войны в Афганистане в последние недели, как пример того, как Соединенные Штаты и другие страны сокращают свои обязательства на мировой арене. Его комментарии добавляют еще один голос к аргументу о том, что ЕС должен разработать общую оборонную политику, которую многие видят в качестве предшественника полной армии ЕС.
На вопрос, представляет ли это угрозу для НАТО, членами которого являются некоторые страны Европейского Союза, Джентилони сказал: «Я думаю, что мы можем очень хорошо сосуществовать».
Подрыв НАТО рассматривается как одна из основных причин того, почему ЕС не создал свою собственную армию, а также различные уровни оборонных расходов внутри блока. Критики также критикуют дальнейшую интеграцию в рамках Европейского Союза.
«НАТО было создано и сформировано в первую очередь для сдерживания российского присутствия в Европе, и эти роли остаются очень важными. Лично я решительно поддерживаю НАТО», – сказал Джентилони.
«Я говорю о том, что если роль ЕС растет, если у нас хорошее восстановление экономики, если мы пытаемся быть на переднем крае изменения климата и многих других аспектов наших амбиций, мы можем Не буду совершенно неуместным и не говоря об этой геополитической динамике ».
Солдаты французского спецназа стоят на страже возле военного самолета в аэропорту Кабула 17 августа 2021 года, когда они прибывают для эвакуации граждан Франции и Афганистана после потрясающего военного захвата Афганистана талибами.
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На этой неделе глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррелл пошел еще дальше, заявив репортерам в Словении, что блок должен создать «первые силы вступления» численностью 5 000 человек, чтобы уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов.
Две боевые группы ЕС по 1500 солдат были созданы в 2007 году, но так и не были развернуты.
«Иногда происходят события, которые запускают историю, делают прорыв, и я думаю, что Афганистан – один из таких случаев», – сказал Боррелл, сообщает Reuters.
Китайский бегун
Отвечая на вопрос о враждебности Китая и о том, будет ли Европейский союз стремиться противостоять азиатской сверхдержаве как единый блок в будущем, Джентилони сказал, что это в конечном итоге может принести пользу Соединенным Штатам.
Есть экономическое сотрудничество [with China]И деловое сотрудничество, но мы разные системы. Неизбежно другая модель капитализма, капитализм, не связанный с демократией и свободой, станет альтернативой европейской модели ».
Мы будем с ними крепкими партнерами [the] США в подобном противостоянии, но [it’s] В интересах Соединенных Штатов также, чтобы этот европейский партнер был геополитически сильнее и [has] Больше влияния … Мы всегда описываем Европу как тихую сверхдержаву, Венеру и Марс. Да, [the] Пришло время дать Венере некоторую геополитическую силу ».
Выступая на том же мероприятии, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр согласился, что такое развитие общей оборонной политики может сформировать новую позицию для Европы.
«Существует необходимость в новом геополитическом подходе к Европе», – заявил Ле Мэр на пресс-конференции CNBC.
Он добавил, что теперь Евросоюзу необходимо стать третьей геополитической сверхдержавой наряду с Китаем и США.
«Это мое самое глубокое политическое убеждение, – сказал он. – Давайте откроем глаза, мы сталкиваемся с политическими угрозами».
«Мы не можем больше полагаться только на защиту Соединенных Штатов. Это очевидно, поэтому мы должны быть нашей защитой».