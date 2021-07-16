Компания ISRO успешно провела горячие испытания своего двигателя Vikas в Гаганяне – Новости технологий, Firstpost

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Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду успешно провела третье длительное горячее испытание жидкостного двигателя Vikas для программы Gaganyaan, первого пилотируемого полета страны в космос.

Испытания проводились для жидкой фазы активной зоны L110 классифицированного человеком GSLV MkIII в рамках квалификационных требований к двигателю для программы Гаганьян, говорится в заявлении космического агентства.

Двигатель работал в течение 240 секунд на испытательном стенде ISRO Propulsion Complex (IPRC) в Махиндрагири, Тамил Наду. утверждение.

По ее словам, характеристики двигателя соответствовали целям испытаний, а параметры двигателя полностью соответствовали ожиданиям на протяжении всего периода испытаний.

Цель программы Гаганьяна – продемонстрировать способность отправлять людей на низкую околоземную орбиту с помощью индийской ракеты-носителя и возвращать их на Землю.

#ISRO 14 июля 2021 года он успешно провел горячие испытания жидкофазного первичного двигателя Vikas L110 с жидкой фазой для классифицированного человеком транспортного средства GSLV MkIII в рамках квалификационных требований двигателя для #gakunan программа Читать далее: https://t.co/cqYatVNwsf pic.twitter.com/4MFvHIBgVW – ISRO (isro) 14 июля 2021 г.

Государственный секретарь Федерации по вопросам космоса Джитендра Сингх заявил в феврале этого года, что первая беспилотная миссия запланирована на декабрь 2021 года, а вторая беспилотная миссия в 2022-2023 годах будет сопровождаться презентацией пилотируемых космических полетов.

Четыре кандидата в космонавты из Индии уже прошли общую подготовку к полетам в космос в России в рамках программы «Гаганьян».

Пусковая установка большой грузоподъемности GSLV Mk III ISRO установлена ​​для миссии

Премьер-министр Нарендра Моди сделал официальное объявление о программе Гаганьяна во время своего выступления в День независимости 15 августа 2018 года.

Первоначальная цель состояла в том, чтобы запустить пилотируемый космический полет до 75-й годовщины независимости Индии 15 августа 2022 года.

Поздравляю! 🇮🇳 – Илон Маск 14 июля 2021 г.

Источники сообщили, что индийское космическое агентство получает помощь французских, российских и американских космических агентств в некоторых жизненно важных направлениях деятельности и в поставках компонентов.

После того, как ISRO опубликовало в Твиттере свой успех в тестировании двигателей Vikar, генеральный директор SpaceX Илон Маск поздравил индийское космическое агентство. Маск написал всего одно слово – «Поздравляю!» С флагом символа Индии.

Да, большое достижение ISRO. Так ослепительно! – Илон Маск 16 февраля 2017 г.

Это не первый раз, когда Маск отправляет твит в ISRO. В 2017 году, после того как ISRO запустила 104 спутника на одной ракете, пользователь Twitter написал Маску в Твиттере, чтобы узнать, что он думает о достижении. Он сказал, что был очень впечатлен этим рекордным достижением. Она назвала это «фантастическим достижением».

При участии агентств