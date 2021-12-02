Конго заявляет, что им приходится сражаться с общим врагом с Угандой, когда солдаты пересекают границу

Солдаты Вооруженных сил Демократической Республики Конго отдыхают у дороги после того, как исламистская группа повстанцев под названием «Союзные демократические силы» (АДС) атаковала район вокруг деревни Мукоко, провинция Северное Киву, Демократическая Республика Конго, 11 декабря , 2018. Фото: Горан Томашевич — Reuters

БЕНИ, Демократическая Республика Конго (Рейтер). В среду конголезские власти попытались развеять опасения по поводу прибытия угандийских сил в восточную часть Демократической Республики Конго в рамках продолжающейся совместной операции против группы, связанной с Исламским государством.

Очевидцы видели, как сотни угандийских солдат входят в Конго, когда обе страны развертывают силы специального назначения. Чтобы обеспечить правила Накануне они нанесли удар со стороны ополчения ОДС. Подробнее

Официальный представитель правительства Патрик Мояя заявил, что две страны сотрудничают против общего врага. Союзные демократические силы обвиняются в убийстве сотен мирных жителей в восточной части Конго с 2019 года и в совершении серии недавних взрывов в Уганде.

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«Мы знаем, что это процесс, который некоторые наши граждане ставят под сомнение по уважительным причинам», — сказал он на пресс-конференции в Киншасе. Мы и Уганда обязаны работать вместе ».

Этот шаг вызвал беспокойство в обеих столицах по поводу поведения угандийской армии во время гражданской войны в Конго 1998-2003 годов, за которую Киншаса требует компенсации в миллиарды долларов. Уганда описала сокрушительную сумму. Подробнее

Официальный представитель армии Леон Ричард Касонга отказался сообщить, сколько угандийских войск находится в Конго, как долго продлится совместная миссия или сколько погибших военнослужащих АДС.

«Терпение», — сказал он на пресс-конференции. «Мы только начинаем».

Президент Феликс Чисекеди уже несколько месяцев требует от соседей помощи. В парламентском отчете говорится, что его усилиям по прекращению десятилетий кровопролития в восточном Конго препятствовали плохое планирование, коррупция и недостаточное финансирование. Подробнее

«Я только что видел, как 30 автомобилей с угандийскими солдатами вошли в Конго. Я также видел два танка», — сказал Блез Бокасса, житель Нобили. Другой свидетель, борец за гражданские права, сказал, что видел «несколько автомобилей с сотнями угандийских солдат на борту».

Представитель армии Уганды заявила, что не может сразу давать комментарии.

По словам Нелики ван де Ваале из Брюссельской Международной кризисной группы Нелики ван де Ваале, операция казалась более амбициозной, чем в прошлый раз, когда Уганда атаковала силы обороны Австралии в Конго в 2017 году, когда она заявила, что убила 100 боевиков в результате авиаудара.

Депутат от оппозиции Уганды Джоэл Синюни заявил, что правительству следовало запросить разрешение парламента на размещение войск.

«Мы опасаемся, что станем свидетелями той же незаконной деятельности, которая имела место во время предыдущей вспышки — кражи золота и других товаров».

АДС, который начал восстание в Уганде, но дислоцировался в Конго с конца 1990-х годов, присягнул Исламскому государству в 2019 году. Однако исследователи ООН не обнаружили никаких доказательств контроля Исламского государства над операциями АДС. Подробнее

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Дополнительное сообщение сделали Эрикас Моиси Камбале, Элиас Приапарима, Хервард Холланд и Алессандра Прентис; Написано Херевордом Холландом и Алессандрой Прентис; Редакция Ангуса Максвана

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