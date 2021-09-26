Конгрессмен Брэди критикует демократов за создание «экономического и политического кризиса» с перерасходом средств.

Представитель Кевин Брэди, штат Техас, заявил на канале Fox News “Sunday Morning Futures”, показывающий, что демократы создают “экономический и политический кризис”, обсуждая государственные расходы.

Он сказал, что демократы пытались «подтолкнуть» триллионы долларов к «резкому увеличению налогов» и «расширению государства всеобщего благосостояния», отмечая, что они «также не смогли сохранить открытость правительства, не смогли оказать помощь в случае стихийных бедствий Луизиане и многим другим штатам, а также Естественно потолок не подняли. “Долги”.

Высокопоставленный член комитета палаты представителей по методам и средствам сказал ведущей Марии Баритрумо, что, по его мнению, демократы «больше заинтересованы в политических играх с потолком долга», чем «фактически преодолевают его и повышают».

Ожидается, что Сенат проголосует в понедельник по законопроекту, принятому Палатой представителей, который сохранит финансирование правительства до начала декабря и соберет 28 триллионов долларов. потолок долга.

Но законопроект почти наверняка обречен на провал в верхней палате, поскольку все сенаторы-республиканцы, кроме четырех, пообещали проголосовать против него из-за включения лимита долга. Демократам потребуется заручиться поддержкой как минимум 10 законодателей Республиканской партии, чтобы преодолеть разлад.

Непонятно, что будет дальше. Без счета на краткосрочные расходы правительство намерено прекратить работу на следующей неделе. Между тем, у федерального правительства закончатся наличные деньги для оплаты счетов где-то в октябре, если потолок долга не будет повышен или приостановлен, согласно многочисленным предупреждениям министра финансов. Джанет Йеллен.

Демократы заявили, что их отключение – это не вариант, и пообещали сделать все возможное, чтобы правительство оставалось открытым. Это может вынудить партию отделить потолок долга от проекта краткосрочных расходов.

В воскресенье Брэди заявил, что демократы «знали о приближении двухлетнего потолка долга». [and] Они никогда не принимали бюджет, у них не было ни одной дискуссии с республиканцами о том, как мы справляемся с нашим финансовым будущим как страны, и у них есть возможность самостоятельно преодолеть этот потолок долга “.

«Вопрос в том, сделают ли они это? Я думаю, они сделают это только в том случае, если их заставят».

Брэди также предупредил в воскресенье, что законопроект о примирении будет разрушительным. налог Повышение для американцев с низким и средним доходом.

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Брэди сделал комментарии в тот же день, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей примут на этой неделе двухпартийный закон об инфраструктуре и достигнут соглашения по пакету примирения на сумму 3,5 триллиона долларов, несмотря на огромные различия между умеренными и прогрессивными.

Спикер палаты представителей также сказал в эфире телеканала ABC «На этой неделе», что демократам «абсолютно необходимо» прийти к соглашению о пакете примирения, прежде чем можно будет принять закон об инфраструктуре. Это была ссылка на прогрессистов Палаты представителей, которые заявили, что десятки их членов проголосуют против законопроекта об инфраструктуре без гарантий примирения.

В письме к Палате демократов в субботу Пелоси сообщила, что планирует принять двухпартийный законопроект об инфраструктуре и законопроект о примирении к четвергу. В то же время это дает ей некоторую свободу действий по поводу голосования по законопроекту об инфраструктуре, которое первоначально было запланировано на понедельник, но может испортить несколько дней, и дает демократам очень мало права на ошибку в законопроекте о примирении.

Бюджетный комитет палаты представителей на редком заседании в субботу одобрил текст законопроекта о примирении, единогласно проголосовав против демократов, но с большим разрывом между прогрессивными и умеренными партиями, законопроект может быть существенно изменен.

Стратегия Пелоси по такому быстрому продвижению законопроекта о примирении кажется частью усилий по вовлечению прогрессивных сторонников в законопроект об инфраструктуре, за который, по их словам, они не будут голосовать, если у них нет гарантий, что законопроект о примирении будет принят.

Неясно, увенчается ли успехом маневр, но умеренные выразили уверенность, что они смогут собрать достаточно голосов вместе, чтобы принять закон об инфраструктуре.

В воскресенье Брэди обсудил повышение налогов, ожидаемое в законопроекте о примирении, и сказал, что он «никогда не видел, чтобы Вашингтон тратил столько, чтобы убить столько рабочих мест в Америке, поднять цены выше и расширить государство всеобщего благосостояния», назвав это «самым большим расширением государства. наши жизни “.

«Это экономическая капитуляция перед Китаем, Россией и Европой, поскольку американские компании обременены одними из самых высоких налоговых ставок в мире, что приведет к сокращению, по нашему мнению, около 3 миллионов рабочих мест», – продолжил Брэди, отметив, что многие из этих рабочих мест будет вытеснено за границу, и будет легче быть иностранной компанией или работником, чем быть компанией или рабочим в Соединенных Штатах.

Он также предупредил, что малые предприятия столкнутся с «разрушительным повышением налогов», пытаясь «выбраться из этой пандемии экономики и вернуть американцев к работе».

«Это противоречит обещанию президента Байдена не повышать налоги для семей с низким и средним доходом», – заявил Брэди.

Президент Байден неоднократно клялся во время кампании 2020 года не повышать налоги с американцев, которые зарабатывают менее 400000 долларов, но … Предложить анализ Что почти 60% налогоплательщиков заплатят больше по его предложениям.

находки Из Центра налоговой политики, независимого аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, он показал, что, хотя большую часть предложенного Байденом повышения налогов будут платить те, кто зарабатывает более 800000 долларов в год, небольшое бремя также несут некоторые семьи со средним доходом. .

Три четверти семей, которые зарабатывают от 75 000 до 100 000 долларов в год, столкнутся с уплатой дополнительных 440 долларов в год в виде налогов в соответствии с повышением налогов Байденом. данные.

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Тайлер Олсон, Чад Берграм и Меган Хини из Fox News внесли свой вклад в этот отчет.