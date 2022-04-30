Кондолиза Райс поделилась своим мнением о России и легкой атлетике в колледже в выступлении на кампусе | новости | Новости Нотр-Дама

Кондолиза Райс, 66-й государственный секретарь США и выпускница Университета Нотр-Дам, присоединяется к президенту Университета Нотр-Дам преподобному Джону А. Дженкинсу, CSC, для обсуждения и вопросов и ответов в аудитории Джордана бизнес-школы Мендосы. (Фото Мэтта Кашора/Университет Нотр-Дам)

Он затрагивает широкий круг тем — от российского вторжения в Украину до политической поляризации, отцов-основателей Соединенных Штатов, их профессиональных наставников, женщин-лидеров, состояния легкой атлетики в колледжах, Время, проведенное в кампусе, и не только — Тэд и Дайан Тауб, директор Гуверовского института в Стэнфорде, первый научный сотрудник Томаса и Барбары Стивенсон по государственной политике, 66-й госсекретарь США и выпускница Нотр-Дама Кондолиза Райс очаровали большую толпу в Нотрском университете. дама в четверг (28 апреля) Во время часовой беседы, которую модерировал ректор университета Преподобный Джон А. Дженкинс, CSC

Члены кампуса и более широкие сообщества района Саут-Бенд начали выстраиваться в очередь на места в Jordan Auditorium более чем за час до участия. После долгого и восторженного приветствия 350 присутствующих отец Дженкинс Прайс с улыбкой поздоровался, сказав: «Думаю, мы можем сказать, что рады, что вы вернулись в Нотр-Дам».

Эксперт по советско-российским и восточноевропейским делам Райс рассказала о президенте России Владимире Путине, его влиянии, стремлениях и стратегиях войны в Украине.

Когда ее спросили о степени ее удивления по поводу вторжения, она сказала: «Я знала, что у него было это стремление восстановить Российскую империю. Эта (война) на самом деле не связана с интересами безопасности России, не с расширением НАТО, это действительно имперская ностальгия. , Нам трудно понять. Что меня поразило, так это то, что я знал, что у него есть амбиции … но то, что превратило эти амбиции в оперативный план, это то, о чем мы действительно должны просить ».

Райс описала то, что, по ее мнению, является тремя важными компонентами точки зрения Путина на войну и общую реакцию на вторжение России. Во-первых, я думаю, что он (Путин) определенно недооценил, кто такие украинцы. Он сказал, что Украина не настоящая страна. Он считал, что русские каким-то образом будут считаться освободителями. Он и не знал, что они (украинцы) считают себя отдельным народом, и возмущаются прозвищем «Малороссия». Во-вторых, серьезный просчет в отношении того, что может сделать Запад — такие широко определенные демократии, как Япония и другие. Он верил пропаганде, что Запад покончил с собой (войной). И в-третьих, и это самое главное, он действительно думал, что его армия хороша, а они нет. Но, чтобы было ясно, то, чего не хватает российской армии в компетентности, она компенсирует жестокостью».

Когда ее спросили, как администрация США порекомендует войну, она и президент Джо Байден согласились, что будущее реакции Украины на войну должно быть решением Украины. На данный момент я не вижу у украинцев желания идти на компромисс. «Они не в настроении вести переговоры», — сказала она.

А Райс прокомментировала распространение российских атак в странах НАТО и не входящих в НАТО.

«Меня беспокоит распространение (российских атак)… но я не думаю, что Путин хочет войны с НАТО или какой-либо части конфликта с Соединенными Штатами», — сказала она. Он объединил НАТО таким образом, что еще год назад было невообразимо. Один мой друг сказал: «Он смог положить конец швейцарскому нейтралитету и немецкому пацифизму в течение месяца».

Когда ее спросили о безрадостной перспективе применения химического или ядерного оружия, она сказала: «Меня не беспокоит эскалация до ядерного оружия. Я не думаю, что нас должны сдерживать такого рода ядерные разговоры».

Разговор перешел на другие темы, включая то, что привело Райс в Нотр-Дам, и воспоминания о ее пребывании в кампусе. Она процитировала истории о своих долгих и особых отношениях с покойным преподобным преподобным Теодором М. Хейсбергом, CSC, и другими наставниками в ее жизни и карьере.

Райс, которая сделала несколько замечаний о своей страсти к спорту, и футболу в частности, в ходе беседы также прокомментировала состояние легкой атлетики в колледже.

В качестве председателя Баскетбольного комитета колледжа в 2017–2018 годах к ней присоединились отец Дженкинс и десятки других, которые исследовали все аспекты мужского баскетбола первого дивизиона после расследований ФБР в этом виде спорта.

Она отметила, как комитет предупредил чиновников NCAA во время того, что они увидели на горизонте, о том, что станет известно как политика имени, изображения и сходства (NIL), которая позволяет спортсменам колледжа монетизировать свою плохую репутацию, и предложил поставить « защитные барьеры» вокруг этой политики.

«Ничто сейчас не является Диким Западом», — сказала Райс. «Я думаю, что случаются всевозможные нарушения, но они не являются нарушениями, потому что нет правил (ничего не регулирующих). Я думаю, что мы должны вернуться к основным принципам академического и спортивного опыта».

Отец Дженкинс задавал Райс вопросы от зрителей и тех, кто смотрел в прямом эфире.

Он завершил программу, сказав: «Конде, вы воплотили ценности, которые мы разделяем в Нотр-Даме, — служение общему благу, научное превосходство и великодушие, которые позволяют вам использовать разные точки зрения, чтобы найти лучшее среди всех нас. Мы Я не могу с большей гордостью сказать, что вы являетесь выпускником Нотр-Дама, и спасибо, что уделили немного времени. Время в вашем плотном графике, чтобы прийти и поговорить с нами. Да благословит вас Бог».

Они ушли со сцены под продолжительные аплодисменты публики.