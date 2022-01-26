Конец мирового порядка, каким мы его знаем

Это время, когда американцы хотят, чтобы их вооруженные силы были менее привязаны к внешнему миру. НАТО расстроено. Авторитарные режимы, стремящиеся к расширению, такие как Россия и Китай, становятся все смелее и ведут себя как союзники.

Эпоха сверхдержавы Америка по-новому испытывается по всему миру.

Ровно через 30 лет после распада Советского Союза Россия продолжает маневрировать в Украине, одной из его бывших республик. Рост НАТО после распада Советского Союза является добычей президента России Владимира Путина.

Администрация Байдена привела в состояние повышенной готовности 8500 военнослужащих США для их развертывания в Восточной Европе в качестве средства сдерживания России и гарантии для стран НАТО.

западная Европа

Американское влияние нуждается в поддержке. Чтобы объединить страны НАТО против России, Соединенные Штаты также играют роль энергетического посредника, добиваясь топливных гарантий от Ближнего Востока и Азии, чтобы уменьшить влияние России как основного поставщика природного газа в Германию.

Азия

Китай испытывает автономию Тайваня, самоуправляющегося острова, который давно хотел, чтобы воздушные миссии вблизи Тайваня были частыми. Крупнейшее такое вторжение в этом году Это произошло на следующий день после того, как Соединенные Штаты вместе с Японией перебросили флот военно-морских кораблей в Филиппинское море в рамках учений.

Между тем, изолированная от мира Северная Корея наращивает свои ракетные испытания.

Средний Восток

В этом году атакам подверглись базы американских войск в Ираке и Сирии. На этой неделе американские противоракетные комплексы Patriot объединились с Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы Перехват ракет, запущенных йеменскими хуситами по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, где дислоцированы американские войска.

Затем идет Иран. После того как США при президенте Дональде Трампе взорвали международное соглашение, направленное на прекращение ядерной эскалации в стране, Иран может вплотную приблизиться к ядерному оружию.

американская роль

Все эти позиции формировались годами, но возникает вопрос, какую роль Соединенные Штаты будут играть в будущем.

Противостояние вокруг Украины говорит о том, что противники США чувствуют себя уязвимыми и теперь видят лазейку.

«Строительные вызовы американской мощи возникают в то время, когда за границей широко распространено мнение, что Вашингтон уже не та сила, которой он был во второй половине двадцатого века», — написал Стивен Коллинсон из CNN. .

Он добавляет: «Несмотря на заверения Байдена в том, что «Америка вернулась», хаотичный уход из Афганистана в прошлом году поставил под сомнение компетентность и приверженность Соединенных Штатов. может заставить некоторых поверить в то, что Вашингтон может отказаться от своих стратегических обязательств по политическим причинам».

Путинский фактор

Путин прямо или косвенно участвует в большинстве этих вопросов — от Украины до Сирии и Азии.

Я писал здесь на прошлой неделе, что никто точно не знает, что задумал Путин. Но Фиона Хилл, старший научный сотрудник Института Брукингса и бывший эксперт по России в Белом доме, подчеркивает свою точку зрения. Убедительный аргумент в New York Times Она точно знает, чего он добивается, по крайней мере, в отношении Украины: Путин «хочет изгнать Соединенные Штаты из Европы».

Вы пишете: «Как он мог бы сказать: до свидания, Америка. Не позволяйте двери выбить вас на выходе». «

С ней согласилась Джилл Догерти, эксперт по России и бывший директор московского бюро CNN. «Они хотят повторить то, что произошло в конце холодной войны», — сказала она во вторник в программе «Новый день». В этом помогает блицкриг российских государственных СМИ Формирование отношения аудитории на местах

По словам Хилла, Путин чувствует, что американская мощь ослабевает. Он считает, что Соединенные Штаты находятся в том же затруднительном положении, что и Россия после распада СССР: они серьезно ослаблены дома и находятся в состоянии упадка за рубежом.

Она говорит, что конфронтация с Украиной должна быть встречена Соединенными Штатами силой, потому что это вызовет резонанс во всем мире.

Она утверждает, что помимо вызова НАТО, агрессия Путина в Украине будет угрожать «всей системе Организации Объединенных Наций и поставит под угрозу договоренности, которые обеспечивали суверенитет государств-членов со времен Второй мировой войны — подобно вторжению Ирака в Кувейт в 1990 году, но в равной степени в большем масштабе.» «.

Запад не полностью объединился в отношении России

Несмотря на все геополитические риски, именно экономическое влияние Путина замедлило европейское единство против его действий.

Ивана Куцова пишет для CNN Business из Лондона, что подводный газопровод «Северный поток — 2» из России в обход Украины в Германию стал клином в геополитическом кризисе.

Германия не обязалась вооружать Украину, как это сделали другие западные демократии. Включение трубопровода было медленным в переговорах о санкциях против России.

«Учитывая, что цель России — разделить всех, если они стремятся разрушить единство в Европейском Союзе и в НАТО, этот трубопровод был прекрасным кораблем», — Кристин Берзина, старший научный сотрудник немецкого фонда Маршалла United. заявляет Коттасова.

Уточнение: эта история была обновлена, чтобы прояснить местонахождение китайских самолетов вблизи Тайваня.