Конец мирового порядка, каким мы его знаем

Эпоха сверхдержавы Америка по-новому испытывается по всему миру.
Ровно через 30 лет после распада Советского Союза Россия продолжает маневрировать в Украине, одной из его бывших республик. Рост НАТО после распада Советского Союза является добычей президента России Владимира Путина.
западная Европа
Американское влияние нуждается в поддержке. Чтобы объединить страны НАТО против России, Соединенные Штаты также играют роль энергетического посредника, добиваясь топливных гарантий от Ближнего Востока и Азии, чтобы уменьшить влияние России как основного поставщика природного газа в Германию.
Азия
Средний Восток
американская роль
Все эти позиции формировались годами, но возникает вопрос, какую роль Соединенные Штаты будут играть в будущем.
Противостояние вокруг Украины говорит о том, что противники США чувствуют себя уязвимыми и теперь видят лазейку.
Он добавляет: «Несмотря на заверения Байдена в том, что «Америка вернулась», хаотичный уход из Афганистана в прошлом году поставил под сомнение компетентность и приверженность Соединенных Штатов. может заставить некоторых поверить в то, что Вашингтон может отказаться от своих стратегических обязательств по политическим причинам».
Путинский фактор
Путин прямо или косвенно участвует в большинстве этих вопросов — от Украины до Сирии и Азии.
Вы пишете: «Как он мог бы сказать: до свидания, Америка. Не позволяйте двери выбить вас на выходе». «
По словам Хилла, Путин чувствует, что американская мощь ослабевает. Он считает, что Соединенные Штаты находятся в том же затруднительном положении, что и Россия после распада СССР: они серьезно ослаблены дома и находятся в состоянии упадка за рубежом.
Она говорит, что конфронтация с Украиной должна быть встречена Соединенными Штатами силой, потому что это вызовет резонанс во всем мире.
Она утверждает, что помимо вызова НАТО, агрессия Путина в Украине будет угрожать «всей системе Организации Объединенных Наций и поставит под угрозу договоренности, которые обеспечивали суверенитет государств-членов со времен Второй мировой войны — подобно вторжению Ирака в Кувейт в 1990 году, но в равной степени в большем масштабе.» «.
Запад не полностью объединился в отношении России
Несмотря на все геополитические риски, именно экономическое влияние Путина замедлило европейское единство против его действий.
Германия не обязалась вооружать Украину, как это сделали другие западные демократии. Включение трубопровода было медленным в переговорах о санкциях против России.
«Учитывая, что цель России — разделить всех, если они стремятся разрушить единство в Европейском Союзе и в НАТО, этот трубопровод был прекрасным кораблем», — Кристин Берзина, старший научный сотрудник немецкого фонда Маршалла United. заявляет Коттасова.
Уточнение: эта история была обновлена, чтобы прояснить местонахождение китайских самолетов вблизи Тайваня.
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