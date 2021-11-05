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Конор Макмайкл забивает свой первый гол в НХЛ после полностью рассчитанной передачи Алекса Овечкина.

5 ноября, 2021
Boleslava Sokolova

занимает Конор МакМайкл Девять игр, но в итоге забил гол.

В четверг новичок «Кэпиталз» забил впервые в своей карьере в НХЛ, победив вратаря «Пантерс» Спенсера Найта и сравняв счет 4-4 в третьем иннинге.

Клатч стал возможным благодаря градовой передаче Алексея Овечкина в двойную смену из-за сетки.

Овечкин, потеряв контроль над шайбой, отправил пас на лицевую сетку. Защитник Пантер выбивает мяч высоко в воздухе, прежде чем обнаруживает Макмайкла перед сеткой. Микки так сильно вставил бисквит в сетку и вылетел из нее, что судьям пришлось проверять ворота, чтобы убедиться, что диск пересекает линию ворот.

Макмайкл сжал кулаки и зарычал, чтобы отпраздновать. Пройдя линию кулака, Макмайкл Овечкин обнялся в нейтральной зоне. Дело было в третьем Овечкине ночью.

Крейг Лафлин из NBC Sports Washinton отметил, как здорово было для Ови помочь в достижении знаковой цели Макмайкла, прежде чем пошутить, что Гай Лафлер и Ларри Робинсон из Зала хоккейной славы Habs помогли в одиночку.

Этот гол стал третьим очком Макмайкла в его молодой карьере. Коннор ранее забил свое первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу по голу Ти Джей Оши 25 октября в ворота сенаторов.

Поздравляю Коннор. Ты явно лучший Конор Мэк в хоккее.

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