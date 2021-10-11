Конор Макмайкл из Кэпиталз назван в честь Hershey Bears, Никлас Бэкстрем назвал список неповрежденных игроков

Вечернее меню «Вашингтон Кэпиталз» еще не является официальным, но есть некоторые выводы.

В понедельник у «Кэпиталз» был максимально допустимый крайний срок в НХЛ – 17:00, но, похоже, они принимают окончательные решения до вторника. Состав «Кэпиталз» постоянно меняется из-за травм легенд Кэпиталз Алекса Овечкина (повседневная / нижняя часть тела) и Бэкстрома (неделя за неделей / бедра).

назначенная команда Конор МакМайкл А также Бек Малнштейн Hershey Bears за то, что он опустился ниже лимита в 23 игрока, но Никлас Бэкстрем также был назван травмированным игроком, не указанным в списке.

#головные уборы Назначьте нападающих Конора Макмайкла и Бека Маллинштейна в Hershey Beers (AHL) и назначьте травмированного Никласа Бэкстрема, которого нет в списке. #головные уборы Ожидайте дополнительных транзакций и объявления стартового списка на 2021-2022 годы во вторник, 12 октября. – КэпиталзПР (CapitalsPR) 11 октября 2021 г.

Джей Джей Риган из NBC Sports Washington отмечает, что переход Макмайкла в Херши может быть просто «бумажной сделкой», прежде чем «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем поместит его в травмированный долгосрочный резерв.

Это приводит их в соответствие с крайним сроком 17:00, но похоже, что они еще не закончили. Напоминание о том, что Макмайкл не просит отказов, поэтому его можно отозвать в любое время. На данный момент это может быть бумажный перевод https://t.co/3Rn8bblvkb – Джей Джей Риган (@JJReganNBCS) 11 октября 2021 г.

Для каждой хоккейной глуши«CBA определяет, что травмированному игроку, которого нет в списке, по-прежнему платят, и он по-прежнему засчитывается для достижения максимального значения», что означает, что попадание Бэкстрома по-прежнему имеет значение, но его нет в списке команды.

Есть и другие моменты, которые мы можем почерпнуть из движений. В команду уже вошел 19-летний новичок Хендрикс Лапьер. Тем временем защитник Мартин Феррари, который катался с Джоном Карлсоном в своем первом дуэте, официально выбыл из НХЛ.

Узнаем больше завтра.

Фотография к заголовку: Элизабет Конг / RMNB