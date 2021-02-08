Консоли Xbox Series X имеют функцию скрытой синхронизации, и вот как она работает

Microsoft Xbox серии X Она появилась в ноябре, и обозреватели и потребители были заняты тем, что опробовали новую консоль. Одна функция, о которой не было объявлено, связана с новым контроллером Series X, который имеет скрытую (и полезную) способность быстро переключаться между двумя устройствами.

Совет от сотрудника Microsoft Тимо Вольфа, Кто уронил знания в твите в понедельник утром. Как отмечает Вольф, эта функция может быть очень полезна подписчикам Xbox Game Pass, которые играют в игры с мобильных устройств, ПК с Windows и Xbox.

новый Беспроводной геймпад Xbox У него есть кнопка синхронизации на передней панели, как и у старого. Вы по-прежнему можете использовать его для сопряжения нового контроллера с существующим, долгое нажатие на него. То же самое применимо, если вы хотите связать консоль с ПК с Windows 10 или устройством Android. Вы также можете использовать более короткое нажатие кнопки синхронизации, чтобы быстро переключить консоль на последнее ранее подключенное устройство.

Если письменное описание трудновато для понимания, оно тоже есть Полезное видео Показать особенность. Вольф объясняет, как новая консоль может вызывать последнее подключенное устройство. Просто нажмите и удерживайте кнопку синхронизации, дождитесь, когда индикатор на консоли дважды мигнет, затем дважды щелкните кнопку синхронизации, чтобы переключиться на предыдущее устройство.

Эта функция работает только с Xbox и беспроводным подключением Bluetooth. Вы не сможете воспользоваться этим, если используете Беспроводной адаптер Xbox для Windows 10. Устройства iOS также исключены – По крайней мере на данный момент.