Контроль разработчика: создание игр для двух поколений консолей одновременно «проглатывает»

Оказывается, делать игрушки непросто. Кто знает? По словам разработчика Remedy Control Томаса Пухи, директора по связям с общественностью, разработчика Remedy Control, становится еще труднее, когда вам нужно запустить игру на двух совершенно разных поколениях консолей одновременно. В статье Next-Gen Console Watch Пуха объяснил трудности, с которыми сталкиваются разработчики при переносе игр, таких как Control, от одного поколения к другому, особенно когда студия, выполняющая эту работу, меньше с меньшими ресурсами (например, Remedy).«Честно говоря, когда ты находишься в этой точке через поколения, это плохо», – сказал Боха. «Вы должны поддерживать предыдущее поколение и следить за тем, чтобы пение, а затем и все, что вы даете следующему поколению, по-прежнему ограничено выбором, который вы сделали много лет назад для предыдущего поколения. Это не что-то очень реалистичное, что эта старая игра, мы собираемся все переделать и затем передать следующему поколению. «Это не так. Это не реальность для нас, потому что вы буквально вырезаете ресурсы, которые создают будущие игры и улучшают движок будущего».

Вот почему игры для PS5 и Xbox на данный момент выглядят не так хорошо, как нам хотелось бы – конечно, лучше, чем предыдущее поколение, но, возможно, это не то резкое обновление, которое люди могли бы хотеть.

Вы играли в контроль? Да Нет

Выходящие игры, то, над чем мы работаем, визуальные эффекты полностью поражают. Вам просто нужно взглянуть на предыдущие поколения. Вы посмотрите на что-то вроде Modern Warfare. Я могу. Я не пойму, как это игра так хорошо выглядит на Xbox One и PS4. И вы получите то же самое в нынешнем поколении. Мы увидим много улучшений. “

Боха отметил, что многие проблемы при разработке игр для новых поколений связаны с ресурсами и инструментами разработчиков. Он отметил, что Control изначально поставлялся на копии своего игрового движка по состоянию на август 2019 года, но движок был полностью обновлен, чтобы включить поддержку следующего поколения, нарушив все, что уже есть в Remedy.

“Когда вы дойдете до сути, вам нужно быть [a game] Он работает в системах следующего поколения, на новом двигателе, который требует всего нескольких месяцев, чтобы все заработало. «Сначала ничего не работает. Контент выглядит неправильно, текстура выглядит неправильно, освещение выключено, потому что мы внесли все эти улучшения, но затем это несовместимо с тем, что было у нас в 2019 году. На это потребовались месяцы – игра работает, и снова работает летом прошлого года, но в нем не было ничего интересного … Потребовалось время, чтобы добраться до уровня, на котором все работало в предыдущей версии. Теперь мы действительно можем начать делать все эти крутые вещи следующего поколения “.

Он сказал, что разработчики должны выбирать, над чем они хотят работать эффективно. Но если они хотят в полной мере использовать все преимущества игровых технологий следующего поколения, заимствованных у предыдущего поколения, им может потребоваться время, которое они потратят на создание новых игр.

«Мы можем продолжать разработку функций для этой игры в течение нескольких месяцев, если не публично, но тогда вы действительно испортите следующий проект, над которым, как ожидается, эти разработчики будут работать над этой игрой. Это просто реальность многопроектной организации».

Контроль: Ultimate Edition теперь выпущен для PS5, Xbox Series S и X после первоначальной драки из-за передачи сохранений следующего поколения. Оригинал был нашей игрой на 2019 год, и в нашем оригинальном обзоре хвалили «увлекательный и странный мир футбола».

Ребекка Валентайн – корреспондент IGN. Вы можете найти это в Твиттере Вставить твит.