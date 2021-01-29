Конфликт с Россией – включение фильма о Донбассе в программу обучения в Дании – УНИАН

Фильм снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Кадр из далекого лая собак

Документальный фильм «Далекий собачий лай», рассказывающий о невзгодах, с которыми сталкиваются дети Донбасса на фоне продолжающейся войны, включен в школьную программу школьников с шестого по девятый в Дании.

Помощник директора Азад Сафров Он разместил новость на своей странице в Facebook.

«В Дании школьников 6-9 классов научат понимать конфликты, войны и права детей на основе фильма« Далекий лай собак ». Это фильм о 9-летнем мальчике Олегке, который живет на передовой на Донбассе. Это фильм, который мы снимали с режиссером Саймоном Лерингом Уилмонтом, «Завоеватель мира».

«Дети в Европе увидят фильм и поймут, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей в разгар войны между Россией и Украиной. Они будут им сочувствовать и поддержать их», – пояснил помощник режиссера.

Что касается фильма

«Далекий лай собак» (датский: Olegs krig) – документальный фильм 2017 года, в котором рассказывается о жизни мальчика Олега Олега в течение года во время войны на Донбассе. Википедия.

Снимался в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Премьера фильма состоялась на Амстердамском международном фестивале документальных фильмов 2017 года, где он выиграл конкурс IDFA за свой дебют.

В 2019 году «Далекие лающие собаки» вошли в шорт-лист премии «Оскар» за лучший документальный фильм.

В 2020 году фильм был номинирован на премию Эмми.

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УНИАН