Копченые бургеры Rigsby’s, Wings 7 Grill Upstate مروع Планы владельцев

Джефф Ригсби, генеральный директор и владелец Rigsby’s Smoked Burgers, Wings & Grill, принес копченые гамбургеры в центр Спартанбурга, но на этом не остановился.

Самый новый ресторан Hub City Co-op, ранее открывшийся по адресу 176 N. Liberty St. В центре Спартанбурга 1 декабря.

В выходные у нас было много людей во время обеда и ужина. «Время для игр было огромным, — сказал Ригсби в среду.

Центр города Спартанбург-Ригсби — крупнейшее место бренда на площади около 8000 квадратных футов, в нем есть несколько телевизоров с плоским экраном, включая телевизор с девятью панелями, полный бар и сцену, где группы дебютируют в конце этого месяца.

Размер собственности также позволяет оборудовать отапливаемые сиденья на открытом воздухе с удивительно высокотехнологичными костровыми ямами — телевизор с подключением камеры и звуковая система в помещении, которые позволят любителям активного отдыха наслаждаться выступлениями на сцене в помещении.

«Мы не хотели, чтобы это было обычное место для гамбургеров и крылышек или спорт-бара, мы хотели, чтобы это было что-то, что привлекало бы разнообразную группу бизнесменов в центре города, семей или парней, которые хотят пойти провести ночь. или Женщины, которые хотят пойти на свидание.

Ригсби, жителя Бойлинг-Спрингс, привлекал рост деловой активности в центре Спартанберга и его близость к бизнесу, квартирам и колледжам в центре Спартанберга.

«Спартанбург прошел долгий путь, особенно за последние пять лет, и здесь много чего происходит. И город очень привержен экономике Спартанбурга, и я думаю, с точки зрения развития, центр города — это то место, которое вы хочу быть, — сказал Ригсби. В Гринвилле есть удивительный центр города, который действительно процветает, и теперь Спартанбург тоже начинает проявлять эту тенденцию ».

Меню ручной работы

Помимо удобного расположения — ресторан — один из немногих в центре города, у которого есть собственная парковка — новый ресторан в центре города также предлагает меню изысканных блюд. Звезды меню — одноименные гамбургеры и копченые крылышки.

«Мы берем мясо и копчим его холодным. Оно выкладывается на сковороде, мы копчим его сырым в коптильне, затем переворачиваем его вручную и готовим на гриле», — сказал Ригсби. «(Наши гамбургеры) проходят определенный процесс, поэтому, когда вы их получаете, вы говорите, что это лучший гамбургер, который вы когда-либо пробовали».

У гамбургеров есть забавные названия, такие как Asian Twist Turkey Burger и олд скул, заваленные начинками. Один бургер «Питмастер» с тушеной свининой, копченым сыром гауда, копченым беконом и соусом барбекю Cheerwine BBQ. Крылышки бывают разных вкусов, включая Honey Buffalo, Teriyaki BBQ, Thai Sweet Chili, Jamaican Jerk, Nashville HOT и Carolina Reaper.

Среди других популярных блюд — рыба с жареным картофелем, салат из чипотле, горячий сэндвич с курицей в Нэшвилле и детские ребрышки, а также некоторые уникальные продукты, такие как грудинка и сыр пармезан. Ресторан также предлагает вегетарианские бургеры вместо любого из своих гамбургеров.

Десерт в Rigsby’s выглядит как самодельный молочный коктейль из замороженного заварного крема. Ресторан предлагает алкогольные молочные коктейли со вкусом, такие как «Белый русский», «Клубничное песочное пирожное», «Вишневая бомба», безалкогольная соленая карамель, шоколад и молочные коктейли.

«У нас есть свежий заварной крем, который мы делаем каждый день для наших молочных коктейлей», — сказал Ригсби.

Rigsby’s Smoked Burgers, Wings & Grill открыт с 11:00 до 22:00 с воскресенья по понедельник и с 11:00 до 23:00 по субботам. В ресторане подают обед, ужин и поздний завтрак по воскресеньям с 11:00 до 14:00.

Принесите копченые гамбургеры в северную часть штата

Первый ресторан Rigsby’s Smoked Burgers, Wings & Grill открылся в Грире в 2018 году, и Rigsby быстро расширил свой бренд.

В настоящее время у Rigsby есть три участка: его новый участок в центре Спартанберга, первоначальный участок Грира на бульваре 441 и его участок Бойлинг-Спрингс на 3072 Бойлинг-Спрингс-роуд. К концу 2022 года Ригсби надеется открыть еще два заведения — расширенную концепцию развлечений, расположенную напротив нынешнего Бойлинг-Спрингс, и место Андерсона в бывшем гриле-баре J Peters на 115 Interstate Blvd.

«Наше расширение было довольно агрессивным. Я имею в виду, что в этом году мы построили два ресторана, а затем у нас есть третий, который будет запущен где-то до апреля в Андерсоне, а затем мы смотрим на новый прототип». (в Бойлинг-Спрингс) сказал Ригсби.

Концепция Boiling Springs привнесет и расширит некоторые новые аспекты развлечений на территории Спартанбурга. Ригсби сказал, что новое место будет включать в себя боулинг и сделает обеды частью развлечения, с отделением кирпичной пиццы и, возможно, молочными коктейлями.

Ригсби ожидает, что объект Anderson будет открыт весной, а объект Boiling Springs начнет строительство летом и откроется к концу года. Он также подыскивает место для открытия Rigsby’s в Гринвилле. Он предназначен для поддержания одинаково высокого уровня обслуживания в каждом месте.

«Наша цель состоит в том, чтобы люди выходили на улицу и хорошо проводили время, ели хорошую еду и чувствовали себя хорошо», — сказал Ригсби.

Саманта Суонн рассказывает о еде и ресторанах Спартанбурга. Она закончила Университет штата Южная Каролина в северной части штата и Технический колледж Гринвилля. Свяжитесь с ней и поделитесь с ней своими вопросами, рецептами и новыми специальными предложениями на ужин в ресторане Burning по адресу [email protected] или в Instagram на @sameatsspartanburg.