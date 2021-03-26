Корпорация «Русский алюминий» доставила вакцину Sputnik V в Гвинею

После первого российско-африканского саммита в Сочи и в рамках принятой совместной декларации Министерством иностранных дел Российской Федерации создан Секретариат Форума российско-африканского партнерства. Надеясь на всестороннее и прочное сотрудничество в рамках долгосрочных программ, Генеральный секретариат Форума партнерства Россия-Африка с тех пор работает над взаимодействием с потенциальными российскими, африканскими и международными организациями с целью эффективного продвижения и взаимного усиления экономических интересов России. в Африке. Полезное сотрудничество с африканскими странами.

5 марта представители Госдепартамента, Росконгресс, RC-Investments Fund и Технологического банка ООН для наименее развитых стран провели серию встреч в Москве. На встрече также присутствовали представители Российского инвестиционного агентства, которое помогло организовать сбор. На встречах обсуждались возможности совместного сотрудничества в рамках международных конференций и выставочных мероприятий в России и за рубежом.

В частности, стороны обсудили вопросы организации совместных мероприятий с Генеральным секретариатом Форума российско-африканского партнерства и проведения совместных заседаний технологической направленности на полях второго российско-африканского саммита 2022 года.

«Мы готовы поддержать Банк технологий Организации Объединенных Наций и помочь в достижении соответствующих российских научно-технических организаций. Не менее важны для нас вопросы информационных и коммуникационных технологий, здравоохранения и продовольственной безопасности, которые входят в число приоритетов Банка. Эти вопросы регулярно задаются на заседаниях Совета Генерального секретариата Форума партнерства Россия-Африка. Я убежден, что наше сотрудничество позволит Генеральному секретариату более эффективно работать над этими вопросами и поможет реализовать достижения Банка технологий Организации Объединенных Наций. на практике », – сказал Олег Озеров, посол по особым поручениям и руководитель Генерального секретариата по России. Форум африканского партнерства.

Фонд Росконгресс и Банк технологий ООН договорились в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве и создать рабочую группу для дальнейшего развития деятельности.

Банк технологий Организации Объединенных Наций уделяет большое внимание развитию науки и техники в Африке. Мы уверены, что в рамках нашей общей работы по подготовке ко второму российско-африканскому саммиту в 2022 году Банк станет надежным партнером в организации мероприятий, посвященных российско-африканскому научно-техническому сотрудничеству. От Фонда Росконгресс, руководитель Дирекции международного и регионального сотрудничества.

Технологический банк Организации Объединенных Наций заинтересован в установлении стратегического партнерства с Российской Федерацией, учитывая ее нынешний статус НТИ. 46 наименее развитых стран мира при поддержке Банка технологий Организации Объединенных Наций извлекут выгоду из этого сотрудничества. Совместная работа будет включать программы обмена инновациями, исследованиями, современными технологиями и опытом во многих научных областях, представляющих общий интерес.

«Для нас важно постоянно развивать нашу сеть партнерских отношений. Мы налаживаем сотрудничество с организациями, которые могут помочь и поддержать НРС с их технологическим и инновационным потенциалом». Джошуа Сетиба, управляющий директор Технологического банка Организации Объединенных Наций, сказал: «Я уверенность в том, что бизнес ведется в России, особенно в мероприятиях Фонда Росконгресс, поможет нам использовать возможности страны на благо других ».

Планируемое стратегическое сотрудничество Банка технологий Организации Объединенных Наций с Россией также будет сосредоточено на реализации новой стратегической программы России в Африке, о которой президент Владимир Путин объявил на первом российско-африканском саммите в октябре 2019 года.

О банке: Банк технологий Организации Объединенных Наций для наименее развитых стран – это глобальная организация, деятельность которой направлена ​​на увеличение вклада науки, технологий и инноваций в устойчивое развитие наименее развитых стран мира.

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