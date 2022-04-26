Кортни Вандерслотт подписала контракт с Шопроном Баскеттом на следующий евросезон

Вандерслут выступал за российскую команду УГМК-Екатеринбург с 2018 года, но покинул Россию в начале марта из-за вторжения страны в Украину.

По словам команды, выход звезды WNBA Брайанн Январь из состава Sopron Basket открыл место для Вандерслута.

«После того, как в январе я решил, что один из наших ключевых игроков, Брайан Ян, не будет играть полные сезоны в Европе, я рассматривал ее замену как стратегическую задачу». Об этом заявил руководитель команды Золтан Торок.. «Брайан Джен вписала свое имя в учебники истории команды как гонщика команды, потому что она проделала потрясающую работу за три сезона, которые провела здесь. Мы в большом долгу перед ней за эти годы. Я верю, что Кортни прибытие может обеспечить непрерывность нашего процесса сборки. Именно поэтому об этом было объявлено вовремя. Слишком рано».

Подписание контракта чемпиона WNBA 2021 года с «Шопрон Баскет» может сигнализировать о скором отходе от российских команд среди американских игроков, соревнующихся за границей.

Вандерслут должен присоединиться к венгерской команде после окончания сезона WNBA в середине октября.