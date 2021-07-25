Космическая война 2.0: Россия участвует в гонке с американцем Томом Крузом и НАСА за создание первого фильма, снятого в космосе;

Россия и США в гонке за фильмом в космосе

После победы над Америкой, отправив первого человека в космос, Россия сейчас готовится к съемкам своего первого фильма перед взлетом американских космических кораблей Тома Круза и Илона Маска. 36-летняя российская актриса Юлия Пересильд недавно сообщила новому агентству, что хочет снять фильм на Международной космической станции с режиссером Климом Шипенко, которому 38 лет раньше американцев.

Пересильд сказала AFP, что она не только хотела сделать это в первую очередь, но и сделать это лучше. Экипаж и экипаж планировали взлет с космодрома Байконур в Казахстане. О проекте под названием «Зов» было объявлено в сентябре прошлого года, через несколько месяцев после того, как звезда «Миссия невыполнима» Том Круз и голливудский режиссер Дуг Леман объявили миру о своем проекте с НАСА и Space X.

Хотя производство и Российское космическое агентство держат все в секрете, Little Birds говорит, что сюжет показывает доктора, которого срочно отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. У фильма явно огромный бюджет, так как место в космосе стоит миллионы долларов.

Константин Эрнст, 60-летний руководитель телекомпании «Первый канал», медиа-директор, телеведущий, который вел последние политические события от военных парадов до церемонии открытия Олимпиады 2014 года, – еще одно имя, чтобы присоединиться к команде. В фильме также появится Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса.

Для подготовки к фильму актриса Пересильд прошла обширную подготовку в космонавтах в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой. Экипаж, от директора до фотографа, будет обучен тому, как действовать во враждебных ситуациях в космосе. Пересильд планирует вернуться на Землю в капсуле “Союз” 17 октября после окончания съемок.

В мае 2020 года НАСА объявило, что вместе с Томом Крузом оно снимает первый фильм, который будет снят в космосе. Детали проекта не разглашаются, но администратор НАСА Бриденстайн сказал, что фильм будет проходить на борту Международной космической станции, а круиз, известный выполнением впечатляющих трюков, будет запущен в космос и останется на борту Международной космической станции.