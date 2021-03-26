23 марта 2001 года, после 15 лет нахождения на орбите, российская космическая станция “Мир” вернулась в Тихий океан после управляемого маневра вне орбиты. Несмотря на получившие широкую огласку события в конце своей орбитальной жизни, Мир занял свое место в истории как первая модульная космическая станция, позволившая полупостоянно жить людям на низкой околоземной орбите.

Место назначения поколения российских астронавтов, Мир, предоставило возможность космонавтам из других стран и космическим агентствам проводить исследования для своих национальных программ на коммерческой основе. В рамках программы «Шаттл-Мир» было осуществлено девять полетов космических челноков с «Миром», и семь американских астронавтов присоединились к своим российским коллегам в длительных экспедициях, поскольку две страны учились работать вместе при подготовке к строительству и эксплуатации Международной космической станции (МКС).

Советский Союз утвердил программу космической станции “Мир” в 1976 году, а ее модульные элементы были основаны на устройствах и технологиях, разработанных в рамках программ космических станций “Салют” и “Алмаз” в 1970-х годах. Наиболее значительным улучшением стало добавление якорной оси на передней части базового блока, которая могла бы вместить добавление четырех больших исследовательских единиц.

Бег 19 февраля 1986 г.Советский Союз предоставил «Мир» первый элемент, который он назвал базовым блоком или базовым блоком, что позволило рабочим бригадам жить на борту. В течение следующих нескольких лет Советы добавили пять исследовательских единиц, в том числе две единицы, частично оснащенные научным оборудованием, предоставленным Соединенными Штатами в рамках программы «Шаттл-Мир», чтобы расширить их возможности и жилые размеры. Общая масса коллектора увеличилась с 45 000 фунтов до 285 900 фунтов, а его обитаемый объем с 3200 кубических футов до 12 400 кубических футов, в то время это был самый большой космический корабль на орбите.

За 13 лет пребывания на Земле «Мир» принял 104 астронавта и астронавта из 13 стран и космических агентств.

Оккупационная команда “Мира” Леонид Д. Космическая станция проводит эксперименты и привозит на «Мир» 880 фунтов оборудования, включая гитару.

К тому времени это были Сергей Федорович Залотин и Alexander Y Gallery, 28.Y Последний крупный экипаж вылетел из аэровокзала 16 июня 2000 г., и «Мир» добился впечатляющих результатов. Среди этих полетов были три самых продолжительных космических полета на сегодняшний день, при этом рекорд космических полетов был увеличен сначала до 326 дней, затем до 366 дней и, наконец, до 438 дней, рекорд, который сохраняется и по сей день.

«Мир» принял девять международных астронавтов в рамках долгосрочных миссий, в том числе семь американцев в рамках программы «Шаттл-Мир» и множество краткосрочных посетителей, включая экипажи девяти полетов космических кораблей. Среди посетителей «Мира» 42 побывали на борту Международной космической станции, поделившись своим предыдущим опытом, который повлиял на сборку и эксплуатацию нового объекта.

Удаление и возвращение на управляемую “Миром” орбиту происходило по тщательно спланированному ступенчатому подходу. 19 октября 2000 г. “Прогресс М43” достиг “Мира” и использовал свои двигатели для вывода станции на более высокую орбиту, что позволило вывести управляемую орбиту в начале следующего года.

“Прогресс М1-5” прибыл 27 января 2001 года и несет 5900 фунтов топлива для выстрелов с орбиты. В течение февраля “Мир” терял высоту орбиты с несколько непредсказуемой скоростью – от 200 до 650 метров в день, что является неопределенностью, вызванной изменением солнечного нагрева верхних слоев атмосферы Земли. 19 февраля космическая станция отметила 15-летие работы на орбите.

К 1 марта его высота снизилась до 164 миль, а спуск увеличился до одной мили в сутки. Рано утром по московскому времени 23 марта “Прогресс М1-5” произвел восемь стыковочных и контрольных ударов, создав суммарную тягу 220 фунтов в течение примерно 22 минут. Это изменило высоту орбиты Мейера до 136 x 117 миль. После одного витка второе горение, продолжавшееся 24 минуты, уменьшило точку орбиты “Мира” до 98 миль. Затем “Мир” завершил две дополнительные околоземные орбиты перед окончательным сгоранием, используя передовые двигатели и главный двигатель схождения, получив в общей сложности 660 фунтов тяги. Контроллеры позволили двигателям сгореть, чтобы израсходовать топливо, когда “Мир” вышел из радиоконтакта на землю.

“Мир” вошел в атмосферу Земли на высоте около 62 миль и начал распадаться на расстоянии около 50 миль. Воздействие обломков на южную часть Тихого океана к востоку от Новой Зеландии. Среди присутствующих, кто стал свидетелем возвращения Мира из островного государства Фиджи, был дизайнер Мир Леонид А. Месяцы на борту «Мира».

Также в подмосковном Королёве находился персонал Российского центра управления полетами (ЦУП – русская аббревиатура). Их профессионализм в выполнении миссии, должно быть, смешивался с сильными эмоциями, когда они наблюдали за концом космической станции, которой многие полностью посвятили свою карьеру, работая на ЦУП на всех 86 331 орбитах вокруг Земли, пока она путешествовала. 2,2 миллиарда миль. Рабочих утешало то, что Международная космическая станция находилась на ранних стадиях сборки, и что многие уроки, извлеченные из «Мира», включая то, как демонтировать такой большой космический корабль, будут перенесены в новую программу.