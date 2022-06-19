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Космическая станция уворачивается от орбитального мусора после российских противоспутниковых испытаний

19 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Кусок космического мусора после российских испытаний противоспутникового оружия вынудил Международную космическую станцию ​​маневрировать, чтобы избежать орбитального мусора в четверг (16 июня).

Российское космическое агентство «Роскосмос» использовало беспилотный грузовой корабль «Прогресс-81», пришвартованный к Международной космической станции, для перемещения орбитальной лаборатории от куска космического мусора с российского спутника «Космос-1408». Видео активности (Откроется в новой вкладке) В социальной сети Telegram. Россия уничтожила неработающий спутник советской эпохи в ходе испытания противоспутниковой ракеты в ноябре 2021 года.

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