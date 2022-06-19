Космическая станция уворачивается от орбитального мусора после российских противоспутниковых испытаний

Кусок космического мусора после российских испытаний противоспутникового оружия вынудил Международную космическую станцию ​​маневрировать, чтобы избежать орбитального мусора в четверг (16 июня).

Российское космическое агентство «Роскосмос» использовало беспилотный грузовой корабль «Прогресс-81», пришвартованный к Международной космической станции, для перемещения орбитальной лаборатории от куска космического мусора с российского спутника «Космос-1408». Видео активности (Откроется в новой вкладке) В социальной сети Telegram. Россия уничтожила неработающий спутник советской эпохи в ходе испытания противоспутниковой ракеты в ноябре 2021 года.

«Подтверждаю, что в 22.03 мск двигатели российского грузового корабля «Прогресс МС-20» совершили незапланированный маневр, чтобы избежать опасного сближения с Международной космической станцией с фрагментом космического корабля «Космос-1408», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. написал в телеграмм (Откроется в новой вкладке)Согласно Google Translate, с использованием карты Роскосмоса для Progress 81.

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В 19:03 UTS #ProgressMS20 произвел незапланированный прожиг двигателя, чтобы избежать космического мусора, созданного #Kosmos1408. Это видео от Роскосмоса: https://t.co/WvH1SCPC9c pic.twitter.com/yHPymtzqgm16 июня 2022 г. узнать больше

Грузовой корабль «Прогресс-81» в течение 4 минут и 34 секунд запускал тягу, чтобы отодвинуть массивную космическую станцию ​​с пути осколка «Космос-1408» и немного поднять орбиту станции.

«Экипажу никогда не угрожала опасность, и маневр не повлиял на работу станции», — заявили представители НАСА. написал в обновлении (Откроется в новой вкладке). «Без маневра можно было бы ожидать, что кусок пройдет примерно в полумиле от станции».

«Космос-1408» — советский спутник «Целина-Д», ориентированный на радиоэлектронную разведку и передачу сигналов, запущенный в 1982 году с российской платформы космодрома Плесецк. отчет НАСА (Откроется в новой вкладке).

15 ноября 2021 года Россия преднамеренно уничтожила спутник (который больше не работает) в ходе испытания противоспутниковой ракеты, в результате которого на орбите образовалось около 1500 обломков. По словам экспертов, астронавты на космической станции были вынуждены укрыться 15 ноября из-за опасений по поводу этого мусора, который может представлять опасность для космической станции и других космических кораблей в ближайшие годы.

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