Космические силы: еще 6 пусков с российскими ракетными двигателями

Список файлов cookie

Файл cookie – это небольшой фрагмент данных (текстовый файл), который веб-сайт при посещении пользователем просит ваш браузер сохранить на вашем устройстве, чтобы запомнить информацию о вас, такую ​​как ваши языковые предпочтения или данные для входа. Эти файлы cookie устанавливаются нами и называются основными файлами cookie. Мы также используем сторонние файлы cookie – файлы cookie из домена, отличного от домена веб-сайта, который вы посещаете, – для наших рекламных и маркетинговых усилий. В частности, мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания для следующих целей:

Строго необходимые файлы cookie

Мы не разрешаем вам отказываться от некоторых из наших файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта (например, для отображения баннера файлов cookie и запоминания ваших настроек конфиденциальности) и / или мониторинга производительности веб-сайта. Эти файлы cookie не используются в целях «продажи» ваших данных в соответствии с Законом штата Калифорния о конфиденциальности потребителей. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie, но некоторые части Сайта не будут работать должным образом, если вы это сделаете. Обычно эти настройки можно найти в меню «Параметры» или «Настройки» вашего браузера. Визит www.allaboutcookies.org

Узнать больше.

Функциональные куки

Мы не разрешаем вам отказываться от некоторых из наших файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта (например, для запроса файлов cookie и запоминания ваших настроек конфиденциальности) и / или мониторинга производительности веб-сайта. Эти файлы cookie не используются в целях «продажи» ваших данных в соответствии с Законом штата Калифорния о конфиденциальности потребителей. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie, но некоторые части Сайта не будут работать должным образом, если вы это сделаете. Обычно эти настройки можно найти в меню «Параметры» или «Настройки» вашего браузера. Визит www.allaboutcookies.org

Узнать больше.

Файлы cookie производительности

Мы не разрешаем вам отказываться от некоторых из наших файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта (например, для запроса файлов cookie и запоминания ваших настроек конфиденциальности) и / или мониторинга производительности веб-сайта. Эти файлы cookie не используются в целях «продажи» ваших данных в соответствии с Законом штата Калифорния о конфиденциальности потребителей. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie, но некоторые части Сайта не будут работать должным образом, если вы это сделаете. Обычно эти настройки можно найти в меню «Параметры» или «Настройки» вашего браузера. Визит www.allaboutcookies.org

Узнать больше.

Продажа личных данных

Мы также используем файлы cookie для персонализации вашего взаимодействия с нашими веб-сайтами, в том числе путем выбора наиболее релевантного контента и рекламы, которые будут вам показаны, а также для отслеживания посещаемости и производительности веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши веб-сайты и ваш опыт. Вы можете отказаться от использования этих файлов cookie (и от «продажи» вашей личной информации) с помощью этого переключателя. Вы по-прежнему будете видеть некоторую рекламу, независимо от вашего выбора. Поскольку мы не отслеживаем вас на разных устройствах, браузерах и функциях GEMG, ваш выбор будет применяться только к этому браузеру, этому устройству и этому сайту.

Файлы cookie социальных сетей

Мы также используем файлы cookie для персонализации вашего взаимодействия с нашими веб-сайтами, в том числе путем выбора наиболее релевантного контента и рекламы, которые будут вам показаны, а также для отслеживания посещаемости и производительности веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши веб-сайты и ваш опыт. Вы можете отказаться от использования этих файлов cookie (и от «продажи» вашей личной информации) с помощью этого переключателя. Вы по-прежнему будете видеть некоторую рекламу, независимо от вашего выбора. Поскольку мы не отслеживаем вас на разных устройствах, браузерах и функциях GEMG, ваш выбор будет применяться только к этому браузеру, этому устройству и этому сайту.

Целевые файлы cookie

Мы также используем файлы cookie для персонализации вашего взаимодействия с нашими веб-сайтами, в том числе путем выбора наиболее релевантного контента и рекламы, которые будут вам показаны, а также для отслеживания посещаемости и производительности веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши веб-сайты и ваш опыт. Вы можете отказаться от использования этих файлов cookie (и от «продажи» вашей личной информации) с помощью этого переключателя. Вы по-прежнему будете видеть некоторую рекламу, независимо от вашего выбора. Поскольку мы не отслеживаем вас на разных устройствах, браузерах и функциях GEMG, ваш выбор будет применяться только к этому браузеру, этому устройству и этому сайту.