Космонавты на Международной космической станции поздравляют россиян с Днем народного единства – наука и космос

Москва, 4 ноября. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем народного единства, отмечаемым 4 ноября, в видеоролике, размещенном на сайте Государственной космической корпорации Роскосмос.

«В этот день мы отдаем дань уважения событиям 1612 года, когда добровольческое войско под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского продемонстрировало духовное и военное единство и освободило Москву от иноземных захватчиков», – отметил Шкаплеров. Добров, в свою очередь, призвал россиян вспомнить, как люди того времени объединились, чтобы победить общего врага и добиться мира и процветания. «Сегодня мы желаем вам никогда не терять чувство братства, которое объединяет россиян на всем пространстве нашей великой нации. Оставайтесь здоровыми и заботьтесь о своих близких», – сказал космонавт.

Ранее в Роскосмосе ТАСС сообщали, что Шкаплеров и Дубров будут работать в День единства, а 6 и 7 ноября у них будут выходные.

В настоящее время на борту орбитального поста находятся семь членов экипажа, в том числе астронавты Роскосмоса Шкаплеров и Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хи, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт ЕКА Томас Бискет и астронавты НАСА Японского космического агентства (JAXA) Акихико Хосико.