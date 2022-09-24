Космонавты совершают выход в открытый космос, а глава Роскосмоса назвал космическую станцию ​​недействующей

Два российских космонавта во время выхода в открытый космос за пределы космической станции. (Изображение: НАСА)
Особенности
- Выход в открытый космос возглавит командир 67-й экспедиции Олег Артемьев.
- Основная цель выхода в открытый космос — переместить внешний пульт управления.
- Выход в открытый космос призван завершить работу, начатую 17 августа.
На следующий день после того, как глава российского космического агентства заявил, что Международная космическая станция опасна и непригодна для использования, два астронавта должны выйти из шлюза для выхода в открытый космос. Выход в открытый космос состоится в пятницу.
Астронавты выйдут из безопасного шлюза для подготовки европейского манипулятора в лаборатории Наука Международной космической станции. НАСА будет транслировать выход в открытый космос в прямом эфире.
Выход в открытый космос проведут командир рейса 67 Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев. Два астронавта Роскосмоса выйдут из обращенного в космос модуля «Поиск» станции в космический вакуум.
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НАСА заявило, что основными целями выхода в открытый космос являются перемещение внешней панели управления манипулятором из одной рабочей зоны в другую и проверка жесткого механизма на манипуляторе, который будет использоваться для облегчения размещения полезной нагрузки.
«Технически МКС перевыполнила все гарантийные сроки», — заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. (Фото: SpaceX)
Артемьев будет носить российский скафандр «Орлан» с красными полосами, а Матвеев — российский скафандр «Орлан» с синими полосами. «Это будет восьмой выход в открытый космос для Артемьева и четвертый для Матвеева», — говорится в новом сообщении НАСА.
Выход в открытый космос призван завершить работу, начатую 17 августа, которая была прервана после того, как скафандр Артемьева показал ненормальные показания батареи примерно через два часа 17 минут выхода в открытый космос. Он завершил установку пары камер на руку и снял детали, прикрепленные к концевому эффектору руки, до того, как выход в открытый космос закончился.
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«Европейский манипулятор будет использоваться для перемещения полезной нагрузки и оборудования с российской части станции, присоединившись к канадскому манипулятору Canadarm2 и японскому манипулятору, который уже поддерживает обслуживание, операции и исследования станции», — говорится в заявлении НАСА.
Последнее событие последовало за растущей напряженностью в отношениях между Россией и США по поводу космического сотрудничества. «Технически говоря, МКС прошла все гарантийные сроки. Это опасно. Начался процесс, напоминающий лавину, в оборудовании начинают появляться трещины», — заявил Reuters новоназначенный глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он также добавил, что новая российская станция будет вращаться вокруг Земли вокруг полюсов, что позволит ей наблюдать за гораздо большей территорией огромной территории России и собирать новые данные о космическом излучении.
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—кончено—
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