Космонавты совершают выход в открытый космос, а глава Роскосмоса назвал космическую станцию ​​недействующей

Два российских космонавта во время выхода в открытый космос за пределы космической станции. (Изображение: НАСА)

На следующий день после того, как глава российского космического агентства заявил, что Международная космическая станция опасна и непригодна для использования, два астронавта должны выйти из шлюза для выхода в открытый космос. Выход в открытый космос состоится в пятницу.

Астронавты выйдут из безопасного шлюза для подготовки европейского манипулятора в лаборатории Наука Международной космической станции. НАСА будет транслировать выход в открытый космос в прямом эфире.

Выход в открытый космос проведут командир рейса 67 Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев. Два астронавта Роскосмоса выйдут из обращенного в космос модуля «Поиск» станции в космический вакуум.

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НАСА заявило, что основными целями выхода в открытый космос являются перемещение внешней панели управления манипулятором из одной рабочей зоны в другую и проверка жесткого механизма на манипуляторе, который будет использоваться для облегчения размещения полезной нагрузки.

«Технически МКС перевыполнила все гарантийные сроки», — заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. (Фото: SpaceX)

Артемьев будет носить российский скафандр «Орлан» с красными полосами, а Матвеев — российский скафандр «Орлан» с синими полосами. «Это будет восьмой выход в открытый космос для Артемьева и четвертый для Матвеева», — говорится в новом сообщении НАСА.

Выход в открытый космос призван завершить работу, начатую 17 августа, которая была прервана после того, как скафандр Артемьева показал ненормальные показания батареи примерно через два часа 17 минут выхода в открытый космос. Он завершил установку пары камер на руку и снял детали, прикрепленные к концевому эффектору руки, до того, как выход в открытый космос закончился.