Космонавт Кристофоретти: Основная задача командира Международной космической станции — поиск безопасности экипажа — Science & Space

Рим, 17 декабря. Саманта Кристофоретти, астронавт Европейского космического агентства, которая возглавит миссию на космическую станцию, заявила во вторник в интервью ТАСС, что командир экипажа МКС должен быть готов к любым вызовам и взять на себя ответственность за безопасность экипажа в случае чрезвычайной ситуации. .

«По сравнению с предыдущей поездкой, когда у меня не было обязанностей лидера, на этот раз мне нужно более широкий взгляд на ситуацию», — сказала она. «Я должен быть более сосредоточенным и готовым к любым вызовам, с которыми могут столкнуться мои коллеги на Международной космической станции и команда на Земле, чтобы решить любую проблему до того, как она станет угрозой безопасности или препятствием для нашей работы».

Она сказала, что проблемы могут быть организационными, личными, связанными с отношениями, выгоранием или проблемами общения.

«Проблемы чисто технического характера возникают редко, потому что мы хорошо обучены в этом смысле и у нас есть все необходимые ресурсы для выполнения наших задач», — сказала она.

Она сообщила, что в случае аварии на борту корабля она, как командир, будет нести ответственность за действия по обеспечению безопасности экипажа и спасению космического объекта.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Христофорти проходит обучение в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Перед полетом все космонавты изучают российскую часть станции, а российские космонавты изучают американскую часть.

Миссия, в которой также участвуют астронавты НАСА, такие как Джилл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, планируется запустить на борту экипажа SpaceX Crew Dragon весной 2022 года с мыса Канаверал во Флориде. Кристофоретти — первая европейская женщина-астронавт, возглавившая миссию на Международную космическую станцию. Это будет ее вторая поездка.