Космонавт Новицки стал первым резидентом блока МКС “Наука” – Science & Space

Москва, 13 октября. Российский космонавт Олег Новицкий стал первым резидентом российского многоцелевого лабораторного модуля “Наука”, который в июле вошел в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщило ТАСС российское космическое агентство Роскосмос.

«Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий сейчас живет в кабине многоцелевого лабораторного модуля в Ноке», – сказали в госкомпании.

Ранее космонавт жил в служебной части «Звезды», но свою кабину он показал актрисе Юлии Пересильд, которая вместе с кинорежиссером Климом Шипенко прибыла на Международную космическую станцию ​​для съемок первого фильма в космосе.

Многофункциональный лабораторный модуль “Наука”, выполняющий российскую программу прикладных исследований и экспериментов, был запущен с космодрома Байконур в Казахстане 21 июля и состыкован с Международной космической станцией 29 июля. С запуском исследовательской установки “Наука” в российской части Международной космической станции появилось дополнительное пространство для оборудования помещений, хранения грузов и оборудования для пополнения запасов воды и кислорода. В блоке “Наука” также есть второй туалет для российских космонавтов (первый находится в блоке “Звезда”) и комната для третьего члена экипажа. Он также использует европейскую роботизированную руку (ERA), которая поможет выполнять некоторые операции без выхода в открытый космос.