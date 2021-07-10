Кран упал на здание в центре Торонто, причинив ущерб

Противовес, часть крана, предназначенная для предотвращения его опрокидывания, находилась на вершине жилого дома 8 «Эспланада» после того, как она упала примерно на 20 футов, сообщил CNN начальник пожарной охраны Торонто Стивен Пауэлл.
Он добавил, что власти были проинформированы об инциденте, который произошел на пересечении Эспланады и Йондж-стрит после 14:00.
По словам Пауэлла, шесть верхних этажей кондоминиумов – это механические помещения, используемые для обслуживания зданий, поэтому ни одно жилье не было повреждено.
По словам Пауэлла, городские инженеры-строители в настоящее время находятся на месте, чтобы оценить ущерб, нанесенный краном, добавив, что никаких травм в результате аварии не поступало.
CNN обратился за комментариями к Del Property Management, которой принадлежит 8 The Esplanade.