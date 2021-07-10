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Кран упал на здание в центре Торонто, причинив ущерб

11 июля, 2021
Toma Kulikov

Противовес, часть крана, предназначенная для предотвращения его опрокидывания, находилась на вершине жилого дома 8 «Эспланада» после того, как она упала примерно на 20 футов, сообщил CNN начальник пожарной охраны Торонто Стивен Пауэлл.

Он добавил, что власти были проинформированы об инциденте, который произошел на пересечении Эспланады и Йондж-стрит после 14:00.

По словам Пауэлла, шесть верхних этажей кондоминиумов – это механические помещения, используемые для обслуживания зданий, поэтому ни одно жилье не было повреждено.

Кевин Шоу, начальник пожарного взвода Торонто, сказал, что кран нес около 20 000 фунтов противовеса, который сместился, в результате чего кран опрокинулся. Партнер по сбору новостей CNN Новости CTV.
«Этот кран рушится. [caused] Некоторое структурное повреждение в области крыши, но нет опасности ни для подвала, ни для жильцов, ни для чего-либо еще, и никакие жилые единицы не вошли ». CTV.
Центр исполнительских искусств «Меридиан Холл», который примыкает к зданию полиции Торонто, не был нанесен ущерб. Он сказал в Твиттере

По словам Пауэлла, городские инженеры-строители в настоящее время находятся на месте, чтобы оценить ущерб, нанесенный краном, добавив, что никаких травм в результате аварии не поступало.

CNN обратился за комментариями к Del Property Management, которой принадлежит 8 The Esplanade.

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