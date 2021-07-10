Кран упал на здание в центре Торонто, причинив ущерб

Противовес, часть крана, предназначенная для предотвращения его опрокидывания, находилась на вершине жилого дома 8 «Эспланада» после того, как она упала примерно на 20 футов, сообщил CNN начальник пожарной охраны Торонто Стивен Пауэлл.

Он добавил, что власти были проинформированы об инциденте, который произошел на пересечении Эспланады и Йондж-стрит после 14:00.

По словам Пауэлла, шесть верхних этажей кондоминиумов – это механические помещения, используемые для обслуживания зданий, поэтому ни одно жилье не было повреждено.

Кевин Шоу, начальник пожарного взвода Торонто, сказал, что кран нес около 20 000 фунтов противовеса, который сместился, в результате чего кран опрокинулся. Партнер по сбору новостей CNN Новости CTV