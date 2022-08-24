Краткий обзор авиации и космоса: будущие предложения по самолетам для ВВС США; В-22 еще мало, управляемые ракеты ВРЕД Украине

Список файлов cookie

Файл cookie — это небольшой фрагмент данных (текстовый файл), который веб-сайт при посещении пользователем запрашивает у вашего браузера для сохранения на вашем устройстве информации о вас, такой как ваши языковые предпочтения или данные для входа. Эти файлы cookie устанавливаются нами и называются основными файлами cookie. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые являются файлами cookie из домена, отличного от домена веб-сайта, который вы посещаете, для наших рекламных и маркетинговых усилий. В частности, мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания для следующих целей:

Строго необходимые файлы cookie

Мы не разрешаем вам отказываться от некоторых наших файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта (например, для запроса файла cookie и запоминания ваших настроек конфиденциальности) и/или мониторинга производительности веб-сайта. Эти файлы cookie не используются таким образом, который представляет собой «продажу» ваших данных в соответствии с Законом штата Калифорния о конфиденциальности потребителей. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас о них, но в этом случае некоторые части Сайта не будут работать должным образом. Обычно вы можете найти эти настройки в меню «Параметры» или «Настройки» вашего браузера. посещать www.allaboutcookies.org

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Функциональные файлы cookie

Мы не разрешаем вам отказываться от некоторых наших файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта (например, для запроса файла cookie и запоминания ваших настроек конфиденциальности) и/или мониторинга производительности веб-сайта. Эти файлы cookie не используются таким образом, который представляет собой «продажу» ваших данных в соответствии с Законом штата Калифорния о конфиденциальности потребителей. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас о них, но в этом случае некоторые части Сайта не будут работать должным образом. Обычно вы можете найти эти настройки в меню «Параметры» или «Настройки» вашего браузера. посещать www.allaboutcookies.org

Узнать больше.

Файлы cookie производительности

Мы не разрешаем вам отказываться от некоторых наших файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта (например, для запроса файла cookie и запоминания ваших настроек конфиденциальности) и/или мониторинга производительности веб-сайта. Эти файлы cookie не используются таким образом, который представляет собой «продажу» ваших данных в соответствии с Законом штата Калифорния о конфиденциальности потребителей. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас о них, но в этом случае некоторые части Сайта не будут работать должным образом. Обычно вы можете найти эти настройки в меню «Параметры» или «Настройки» вашего браузера. посещать www.allaboutcookies.org

Узнать больше.

Продажа личных данных

Мы также используем файлы cookie для персонализации вашего опыта на наших веб-сайтах, в том числе путем выбора наиболее подходящего контента и рекламы для показа вам, а также для отслеживания трафика и производительности веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши веб-сайты и ваш опыт. Вы можете отказаться от использования нами этих файлов cookie (и «продажи» вашей личной информации) с помощью этого переключателя. Вы по-прежнему будете видеть некоторые объявления, независимо от вашего выбора. Поскольку мы не отслеживаем вас на разных устройствах, браузерах и функциях GEMG, ваш выбор будет применяться только к этому браузеру, этому устройству и этому сайту.

Файлы cookie социальных сетей

Мы также используем файлы cookie для персонализации вашего опыта на наших веб-сайтах, в том числе путем выбора наиболее подходящего контента и рекламы для показа вам, а также для отслеживания трафика и производительности веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши веб-сайты и ваш опыт. Вы можете отказаться от использования нами этих файлов cookie (и «продажи» вашей личной информации) с помощью этого переключателя. Вы по-прежнему будете видеть некоторые объявления, независимо от вашего выбора. Поскольку мы не отслеживаем вас на разных устройствах, браузерах и функциях GEMG, ваш выбор будет применяться только к этому браузеру, этому устройству и этому сайту.

Целевые файлы cookie

Мы также используем файлы cookie для персонализации вашего опыта на наших веб-сайтах, в том числе путем выбора наиболее подходящего контента и рекламы для показа вам, а также для отслеживания трафика и производительности веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши веб-сайты и ваш опыт. Вы можете отказаться от использования нами этих файлов cookie (и «продажи» вашей личной информации) с помощью этого переключателя. Вы по-прежнему будете видеть некоторые объявления, независимо от вашего выбора. Поскольку мы не отслеживаем вас на разных устройствах, браузерах и функциях GEMG, ваш выбор будет применяться только к этому браузеру, этому устройству и этому сайту.