Крах компании лишает возможности оспорить юрисдикцию в отношении действий, связанных с российским олигархом, находящимся под санкциями.

Ответчик по делу о предполагаемом сговоре с целью мошенничества на сумму 2 млрд евро с участием находящегося под санкциями российского олигарха Дмитрия Мазепина, который якобы контролирует компанию, зарегистрированную в Дублине, не смог оспорить решение о том, что ирландские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения этого дела.

Судья Деннис Макдональд, председатель Хозяйственного суда, постановил, что АО «Химактнинвест» (Кай), которое заявляет, что оно является отдельным юридическим лицом и независимым от других ответчиков, отклонило ходатайство Кая об отмене предыдущего приказа, позволяющего компании присоединиться к ответчику.

В начале прошлого года Кей присоединился к делу, возбужденному в 2016 году четырьмя компаниями, зарегистрированными в Карибском бассейне, которые якобы вступили в сговор с целью выманить у них доли в российском производителе аммиака «Тольяттиазот» (ТоАЗ).

Обвинение касается так называемых «атак злоумышленников», в ходе которых так называемые рейдерские компании приобретают миноритарный пакет акций целевой компании, прежде чем якобы предпринять незаконные шаги, чтобы в конечном итоге вырвать контроль над ней.

Мазбин

Четыре истца — Trafalgar Developments, Instantania Holdings, Kamara и Bairiki Inc — подали в суд на российского миллиардера Дмитрия Мазепина, находящегося под санкциями ЕС, а также на другого российского производителя аммиака — Объединенную химическую компанию «Уралхим» (UCCU), которая также контролируется г-ном Мазепиным. как сама УЦКУ, так и ряд других компаний и частных лиц.

Утверждается, что эти другие компании/физические лица либо контролируются г-ном Мазепиным, либо действуют совместно с ним, чтобы нанести ущерб интересам истцов.

Среди этих других компаний есть компания «Евротоаз», зарегистрированная в Дублине, которая также предположительно контролируется г-ном Мазепиным.

Евротоаз якобы участвовал в кампании ложных и ложных претензий в России, чтобы отказать компаниям-истцам в их доле в ТоАЗе.

Все они якобы участвовали в заговоре с целью обмана истцов незаконными и коррупционными действиями. Претензии отклонены.

Апелляция ответчиков Мазепина/UCCU к юрисдикции ирландских судов для рассмотрения дела ранее была отклонена Верховным судом. Ожидается обжалование этого решения.

‘торговый форум’

В аргументах, требующих исключения Кая из дела, компания заявила, среди прочего, что истцы занимались «поиском форумов» и пытались переместить основные дела, которые истцы уже безуспешно подали в России.

Истцы утверждали, что суд уже рассматривал вопрос о юрисдикции в отношении сообвиняемых, и не было оснований разрешать этот новый юрисдикционный иск. Также утверждалось, что дело находится на рассмотрении ирландского суда и не связано с передачей какого-либо дела, слушавшегося в России.

В решении об отклонении иска Кея г-н судья Макдональд сказал, что он применил принципы, ранее применявшиеся Верховным судом при установлении юрисдикции.

Ввиду этих более ранних выводов о том, что Истцы представили веские аргументы в защиту предполагаемого сговора, из этого следовало, что Истцы представили веские аргументы в защиту того, что приобретение Кеем акций представляет собой кульминацию предполагаемого сговора, а цель Об экспроприации акций ТоАЗа заявили истцы.

Он сказал, что какое-либо определение истинности или ложности утверждений может быть сделано только в ходе полного судебного разбирательства, в ходе которого свидетели с обеих сторон будут подвергнуты перекрестному допросу, а все соответствующие документы будут представлены суду после их обнаружения.

Ранее отмечалось, что подавляющее большинство факторов в этих разбирательствах указывают на Россию как на подходящую площадку, тем более, что большая часть событий происходила в России, большинство свидетелей, скорее всего, будут россияне и документы будут на русском языке, сказал он. .

Ирландская судебная система

Тем не менее, он сказал, что компенсационные факторы, ранее установленные Высоким судом, по-видимому, по-прежнему имеют значительный вес в пользу ирландской судебной системы в отношении дела против Кей.

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К ним относятся фрагментация иска о сговоре в случае, если дело против Кея не может быть возбуждено в той же категории разбирательств, что и иск против всех оставшихся предполагаемых сообщников.

Однако судья не согласился с тем, что тема фрагментации сильно повлияла на Ирландию как на надлежащий форум.

Тот факт, что Кей теперь был акционером ТоАЗа, показался судье особенно сильным фактором, который повлиял на Ирландию как на подходящую площадку.

Судья сказал, что он также пришел к выводу, что истцы создали хорошую и заслуживающую защиты основу для своего дела, что, как администраторы траста, они по-прежнему имеют право добиваться каждого из требований, выдвинутых в ходе этого разбирательства.