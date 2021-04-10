Кремль опасается возобновления боевых действий на востоке Украины

Автор: Владимир Исашенков | Агентство новостей

Кремль заявил в пятницу, что опасается возобновления крупномасштабных боевых действий на востоке Украины и может предпринять шаги для защиты там российских мирных жителей, в жестком предупреждении, которое прозвучало на фоне наращивания российских войск вдоль границы.

Заявление официального представителя президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова отражает решимость Кремля помешать Украине использовать силу в попытке восстановить контроль над контролируемыми сепаратистами территориями на востоке Украины.

Командующий украинской армией опроверг утверждения России о том, что вооруженные силы страны готовятся к нападению на повстанцев на востоке.

Украинские силы и поддерживаемые Россией сепаратисты ведут боевые действия на востоке Украины вскоре после того, как Москва аннексировала Крым на Украине в 2014 году. В ходе конфликта было убито более 14 000 человек, а попытки добиться политического урегулирования зашли в тупик.

Украина и Запад обвиняют Россию в отправке войск и оружия в помощь сепаратистам, Москва отвергает эти обвинения. Белый дом заявляет, что у России на границе с Украиной сейчас больше сил, чем когда-либо с 2014 года.

Россия также заявила, что ей следовало защитить русскоязычных в Крыму, когда она направила свои войска на Черноморский полуостров, а затем аннексировала его в марте 2014 года после поспешного общественного голосования.

В пятницу, посетив войска на востоке, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году убито 26 украинских солдат. Зеленский сказал, что неоднократные и неоднократные нарушения соглашения о перемирии в июле означают, что мы «снова сталкиваемся с необходимостью прекращения огня».

Сепаратистские власти в Донецке заявили, что в этом году были убиты 20 солдат и двое мирных жителей.

В последние недели западные и украинские официальные лица выразили обеспокоенность участившимися нарушениями режима прекращения огня в промышленном центре страны. Они также выразили обеспокоенность наращиванием российских войск вдоль границы с Украиной.

Опасения, похоже, усилились в пятницу, когда госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со своими французскими и немецкими коллегами по этому вопросу. В МИД заявили, что Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили необходимость прекращения Россией наращивания военной мощи и ее резкую риторику.

Во время разговора с Путиным в четверг канцлер Германии Ангела Меркель призвала «убрать эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации».

Песков сказал, что Россия может размещать свои силы там, где она хочет, на своей территории. Он обвинил украинскую армию в «эскалации провокационных действий» вдоль Линии контроля на востоке, что угрожает безопасности России.

Кремль опасается возобновления гражданской войны на Украине. Песков сказал: «Если гражданская война возобновится, широкомасштабные военные действия у наших границ поставят под угрозу безопасность Российской Федерации». «Продолжающаяся эскалация напряженности беспрецедентна».

В Киеве генерал-полковник. Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, отверг утверждения Москвы о якобы готовящейся украинской стороне к наступлению на востоке в рамках «кампании дезинформации» и «смешанной войны».

Между тем российская армия сообщила, что ее разведчики готовились к выполнению задач в тылу врага во время недавних учений в Белгородской области на границе с Украиной. В Черном море ракетные катера ВМФ России тренировались для нанесения ударов по кораблям противника.

Дмитрий Козак, помощник Путина, который является главным переговорщиком России с Киевом, в четверг предостерег Украину от применения силы для восстановления контроля над востоком, где многие жители имеют российское гражданство. Он сказал, что такой шаг станет «началом конца для Украины», добавив, что Россия, скорее всего, будет действовать, чтобы защитить своих граждан.

Отвечая на вопрос о комментарии Козака, Песков заявил, что злобная националистическая риторика в Украине разжигает ненависть к преимущественно русскоязычным восточным народам. Он заявил, что, если мирные жители востока Украины столкнутся с угрозой расправы, «все страны, включая Россию, предпримут шаги для предотвращения таких трагедий».

Официальный представитель министерства иностранных дел Турции заявил в пятницу, что Соединенные Штаты проинформировали Турцию о том, что два американских военных корабля выйдут в Черное море 14 и 15 апреля и останутся там до 4 и 5 мая. Чиновник говорил на условиях анонимности в соответствии с правительством. Правила.

Такие визиты Соединенных Штатов и других кораблей НАТО разозлили Москву, которая давно обеспокоена усилиями Украины по укреплению оборонных связей с Западом и ее стремлением в конечном итоге присоединиться к НАТО.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова предупредила в пятницу, что заявка Украины на вступление в НАТО «не только приведет к массивной эскалации ситуации на юго-востоке страны, но также может иметь необратимые последствия для украинского государства».

Сьюзан Фрейзер из Анкары, Турция, и Мэтью Ли в Вашингтоне внесли свой вклад в этот отчет.