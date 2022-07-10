Криптоплатежи принимаются во внешней торговле, сообщает Росфиннадзор

Росфинмониторинг готов допустить использование криптовалюты в международных расчетах, заявил глава ведомства Юрий Чиканшин. Отчет дополняет растущую поддержку легализации международных криптоплатежей в России на фоне финансовых ограничений, введенных в связи с ее вторжением в Украину.

Ведущий финансовый регулятор в России приветствует международные криптоплатежи

Также известна как Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации. Росфин МониторингОн полностью признает, что криптовалюты могут рассчитываться с иностранными партнерами, — сказал Юрий Чиканшин, директор регулирующего органа.

Выступая в Совете Федерации, верхней палате российского парламента, Чикансин подчеркнул, что платежи цифровыми активами внутри России запрещены законом. Действующий закон страны запрещает «кредитование денег».

Однако при определенных условиях такие платежи могут использоваться в международной торговле, сказал Чикансин. Высокопоставленный чиновник считает, что это поможет предприятиям, стремящимся экспортировать российскую продукцию. По словам криптоинформагентства Bits.media, он также отметил:

Это более приемлемо, если цепочка поставок находится под контролем.

Юрий Чиканчин также подчеркнул, что для того, чтобы воспользоваться платежами в криптовалюте, российским компаниям необходимо точно знать, с кем они обменивают цифровые валюты.

Регулятор сообщил, что его ведомство уже запустило специальную информационную систему для мониторинга криптовалютных транзакций. Это позволяет финансовым органам идентифицировать как отправителя, так и получателя средств и уже использовалось в некоторых расследованиях.

Споры о будущем криптовалют в России продолжаются до сих пор. После того, как закон «О цифровых финансовых активах» регулировал лишь некоторые аспекты крипторынка, ожидается, что новый законопроект «О цифровой валюте» введет более комплексные правила транзакций с криптовалютой.

По мере усиления западных санкций в связи с военным вмешательством России в Украине идея использования криптовалют в международных расчетах набирает поддержку. В то же время большинство государственных учреждений в Москве согласны с тем, что рубль должен быть единственным законным платежным средством в стране.

В то время как Банк России, ярый противник свободного обращения криптовалют, недавно дал понять, что может поддержать легализацию криптовалютных платежей, которые не проникают в финансовую систему России, нижняя палата российского парламента недавно приняла закон, запрещающий внутренние платежи через цифровой. Финансовые активы.

Как вы думаете, разрешит ли российское правительство местным компаниям использовать криптовалюты для международных платежей? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев — журналист из технически подкованной Восточной Европы, который любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь, и даже больше». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



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