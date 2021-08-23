Крымские татары оплакивают свое положение, когда Украина принимает саммит | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AFP) – Эрван Кодосов бежал из Крыма с женой и четырьмя детьми после аннексии Россией украинского Черноморского полуострова в 2014 году вместе со многими другими крымскими татарами, которые возмущались правлением Москвы.

Для Кодосова и других людей в Крыму захват власти Россией вызвал трагические семейные воспоминания о массовой депортации крымских татар в 1944 году по приказу советского диктатора Иосифа Сталина, что вызвало опасения по поводу дискриминации и преследований.

Их опасения сбылись.

Несколько друзей Кудосова, которые остались в Крыму, были осуждены по обвинению в экстремизме, сепаратизме и членстве в запрещенных организациях и приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 19 лет.

Судьба крымских татар была одним из основных вопросов на первом заседании Крымской платформы, международного саммита, который Украина призвала усилить давление на Россию в связи с аннексией, которую большая часть мира назвала незаконной.

«Страх за своих детей и память о притеснении моего народа заставили нас упаковать все свои вещи в два мешка и буквально за один день покинуть нашу любимую Ялту», Об этом Кодосов сообщил Associated Press в своем небольшом ресторане в украинской столице, Киеве. «Большинство уехавших были хорошо образованы, энергичны и активно выступали против оккупации Крыма».

Только исконная обложка их Корана, есть несколько картин скалистого пейзажа Крыма и немного керамики, которые теперь напоминают Кудусову о его родной земле. Сообщения из тюрьмы и чаты с родственниками в мессенджерах рисуют мрачную картину жизни крымских татар, находящихся сейчас под контролем России.

«Россия навязывает там концлагерь за красивым фасадом», – Кудосов сказал. «Люди в Крыму очень боятся и боятся говорить об этом вслух».

В августе 2018 года родина Карпаша поджег себя в Симферополе, столице Крыма, в знак протеста против действий властей по сносу домов крымских татар. Он пережил тяжелые ожоги.

Этнические русские, составляющие большую часть 2,3-миллионного населения Крыма, в целом поддержали аннексию России, но крымские татары, составляющие примерно 15%, выступили против контроля Москвы. Примерно 30 тысяч крымских татар покинули Крым с 2014 года.

Некоторые из тех, кто остался, столкнулись с безжалостными репрессиями со стороны российских властей, которые запретили основной представительный орган крымских татар и некоторые религиозные группы. По данным Amnesty International, около 80 крымских татар были осуждены, а 15 активистов пропали без вести.

«Российская Федерация продолжает политику запугивания, систематического давления и уголовного преследования крымских татар, которые не соглашаются на оккупацию или отказываются сотрудничать с властями де-факто», сказала Катерина Митиева, член правозащитной группы. «Дома крымскотатарских активистов систематически обыскивает ФСБ (Агентство внутренней безопасности России)».

Только на прошлой неделе четыре крымскотатарских активиста были приговорены к 12-18 годам лишения свободы за принадлежность к «Хизб ут-Тахрир», международной исламистской группировке, которую Россия запретила как террористическую организацию в 2003 году. Она запрещена в большинстве арабских стран, Китае и Турции. и Германия.

Россия принесла империализм, страх, свой взгляд на свободу, свое понимание того, кто друг, а кто враг. Об этом заявил муфтий Айдер Рустамов в мечети в Киеве, которую часто посещают крымские татары.

Москва категорически отвергла обвинения в дискриминации крымских татар. Министерство иностранных дел России указало на строительство новых мечетей в Крыму, выделение 100 000 земельных участков крымским татарам и усиление поддержки их культурных и образовательных проектов.

В то же время российские официальные лица обвинили лидеров крымских татар, которые протестовали против аннексии, в служении интересам Украины, а российский закон наказывает тех, кто требует возвращения Крыма Украине.

В июне российский суд приговорил Рифата Чуброва, лидера Совета крымских татар, представительного органа этнической группы, к шести годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам в знак протеста против аннексии в 2014 году.

«Москва продолжает политику давления на крымских татар, и все эти репрессии, включая аресты и длительные тюремные заключения, направлены на подавление воли народа и принуждение его покинуть Крым, опасаясь за будущее своих детей», – сказал Чубаров, вынужденный покинуть Черноморский полуостров в 2014 году.

Чубаров сказал, что Москва поощряла людей из других регионов переехать в Крым, где после аннексии обосновалось более 500 000 россиян.

«На наших глазах российские власти искусственно изменили этнический состав Крыма», – Он сказал.

В 2016 году власти России запретили совет как экстремистскую организацию. В 2017 году международный суд попросил Россию отменить это решение, но проигнорировал это решение.

«Москва полностью проигнорировала все решения, призывы, рекомендации и постановления международных организаций и судов», – – сказал Чубаров.

Стремясь привлечь внимание международного сообщества к тяжелому положению Крыма, Украина создала Крымскую платформу, первое заседание которой прошло в Киеве в понедельник, собрав высокопоставленных официальных лиц из 44 стран и блоков, включая США, Европейский Союз и Турцию.

«(Это) платформа для постоянного диалога, направленная на укрепление международных и украинских усилий по прекращению оккупации Крыма», Об этом агентству Ассошиэйтед Пресс сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Амин Дшапарова.

Украинские власти заявляют, что масштабные строительные проекты России в Крыму направлены на милитаризацию полуострова.

«Крым – военная база, в заложниках находятся граждане Украины», – заявила Джапарова.

«Быть ​​крымским татарином – значит хранить генетическую память о боли, которую перенес мой народ», – – сказала Сусанна Джамал Алдинова, певица, победившая под псевдонимом на конкурсе Евровидение 2016 с грустной песней, осуждающей советскую депортацию в 1944 году.

«В Крыму идет этнический геноцид – крымским татарам запрещены даже мемориальные собрания», сказал 37-летний певец, который родился в среднеазиатской стране Кыргызстан.

В мае 1944 года около 200 000 крымских татар, составлявших около трети населения Крыма, были депортированы Сталиным в степи Средней Азии, на 3200 километров (2000 миль) к востоку. Советский диктатор обвинил их в сотрудничестве с нацистами – утверждение, которое многие историки отвергают как позор. Примерно половина из них умерла в следующие 18 месяцев голодания и тяжелых условий.

Другим этническим группам, столкнувшимся с аналогичной массовой депортацией по приказу Сталина, было разрешено вернуться на свои земли вскоре после смерти советского диктатора в 1953 году, но крымским татарам разрешили вернуться только незадолго до распада Советского Союза в 1991 году.

Кудосов сказал, что его отцу было два года во время сталинской депортации, а его близнец был в том же возрасте, когда он и его семья бежали из Крыма в 2014 году.

«Это звучит ужасно и сюрреалистично», Он сказал. «Но опыт моей семьи показывает, что крымские татары всегда возвращаются в Крым».