Кто был: Портрет художника: Евы Лански | Искусство

Уроженка России Ева Ланска на своем пути к тому, чтобы стать отмеченным наградами режиссером, наделала много артистических голов. Имеет опыт работы в журналистике, написала пять романов и даже недолгую карьеру певицы и выпустила собственный альбом. Но теперь она наконец-то занимается тем, что любит больше всего, – получает награды за режиссуру на кинофестивалях по всему миру. Гарвард Кримсон встретилась с Ланска на Каннском кинофестивале 2021 года, чтобы обсудить ее путь к режиссуре, дать совет молодым режиссерам и что нужно для успеха в качестве женщины в заведомо сложной индустрии.

The Harvard Crimson: у вас разноплановый художественный опыт в писательстве, музыке и кино. Что заставило вас попасть в фильм?

Ева Ланска: Я всегда хотела быть режиссером. Это моя личность, моя вторая кожа. Я даже не могу представить жизнь без этого. Когда мне было пять лет, мама хорошо помнит, что я делал кукол и животных. Я уже начал придумывать собственный сценарий.

THC: Как вы думаете, ваш писательский опыт делает вас лучшим режиссером?

ЭЛ: Написание – это то, что действительно сделало меня, что определило мой стиль. Этот фон очень полезен.

THC: Были ли у вас наставники в индустрии, когда вы становились режиссером?

ЭЛ: Не совсем. Я никого не копирую. Трудно найти себя и быть собой, но это то, что для меня значит быть художником. Я стараюсь отделить свои мысли и мысли от всего остального. Я считаю важным, чтобы у художников был этот фильтр.

Конечно, у меня есть режиссеры, которых я ценю. Я люблю итальянские фильмы; Микеланджело Антониони – один из моих любимых режиссеров. Иногда перед съемками я хожу и смотрю какие-то сцены из одного из его фильмов, которые запоминаю наизусть.

THC: Когда вы были ребенком, вы думали, что сможете стать режиссером? Или это звучало слишком сложно или слишком надуманно?

ЭЛ: Честно говоря, нет ничего сложного. Я всегда был уверен во всем, что делаю. Когда вам снится мечта, относитесь к ней как к билету в один конец – не покупайте обратный билет.

THC: Что вы можете посоветовать молодым режиссерам?

ЭЛ: Многие люди, когда начинают говорить – я недостаточно хорош, они делают ошибки. Это работа без твердых и материальных гарантий. Но вы все равно должны следовать своим инстинктам.

Вам также действительно нужно много работать. Когда я была маленькой, я тренировалась сама – даже если бы я хотела пойти куда-нибудь или пообщаться с друзьями, я бы предпочла работать. Иногда приходится выбирать между развлечением и карьерой. Снимать фильмы непросто. Все друг друга знают, и чтобы попасть в этот круг, нужно действительно много потрудиться.

Мой самый главный совет: по возможности не принимайте закрытую дверь. Если дверь не открыта, стучите снова и снова, пока не сможете сесть с этим человеком и провести собеседование или поговорить.

Еще одна очень важная вещь для меня – позволить фанатам принимать собственные решения. Я даю информацию, показываю возможности и даю публике возможность сесть. Но я не даю людям окончательных, конкретных решений. Наша работа – помогать людям принимать собственные решения и заставлять их думать.

THC: С какой самой большой проблемой вы столкнулись как режиссер?

ЭЛ: Вы знаете, что среди режиссеров фильмов низкий процент женщин. Это очень серьезная проблема. Если я спрошу вас, сколько женщин-режиссеров вы знаете в России, вы назовете мне пару имен. А количество режиссеров, получающих большие бюджеты, почти ничто.

Нам, женщинам, нужно объединить свои сильные стороны. Мы не можем продолжать соревноваться друг с другом. не поможет. И нам также понадобится поддержка извне, возможно, даже со стороны государства, чтобы поддержать женские проекты. Мы уже доверяем мужчинам; Нам нужно дать женщинам такое же доверие.

THC: Как вы думаете, что нужно женщине, чтобы добиться успеха в этой индустрии?

Э.Л .: Прежде всего, дисциплина. Во-вторых, будьте гибкими. И откровенно говоря, будучи профессионалом. Держи свои чувства при себе. Самое главное, никогда не жертвуйте своей душой или телом.