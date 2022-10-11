Культурные объекты в Киеве пострадали в результате российской бомбардировки

Вчера Россия выпустила более 80 ракет по Украине, в результате крупномасштабной атаки, в результате которой были уничтожены несколько культурных объектов в Киеве, погибли по меньшей мере 19 человек, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Я упомянул в социальных сетях. Ракетные обстрелы продолжались во вторник. Говорят, что это самая страшная атака на Киев с момента начала вторжения 24 февраля.

Президент России Владимир Путин приказал нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине после того, как 8 октября в Крыму произошел взрыв, разрушивший часть жизненно важного моста. Атака на мост через Керченский пролив, протянувшийся на 19 миль и соединяющий Россию с Крымом, черноморским полуостровом, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, была совершена рано утром в субботу, после того, как накануне Путину исполнилось 70 лет. Мост открыли в 2018 году, лично проехав по нему грузовик. Взрыв в воскресенье был назван «террористическим актом», организованным спецслужбами Украины.

«В результате массированных ракетных пусков по Киеву повреждены фасады, потолки и элементы интерьера ряда культурно-просветительских учреждений», — написал Ткаченко. В сообщении Facebook в понедельник Список учреждений от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко до Национальной филармонии и Музея украинской революции 1917-1921 гг.

Ткаченко говорит, что были разбиты окна в Художественном музее Ханенко, Музее Т. Шевченко, Киевской картинной галерее, Национальном научно-реставрационном центре, Мемориальном музее-квартире Николая Бажана, Павла Тычина, Национальном музее естественных наук Индии . Национальная академия наук Украины, Киевский городской историко-краеведческий музей. Пострадали и жилые дома, которые он назвал «архитектурными памятниками девятнадцатого века».

в обращение к нации Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник вечером, что Россия намеренно нацелилась на культурные объекты, лежащие в основе украинской идентичности.

«Перекрёсток Киева, на котором я стою. Перекрёсток улицы Владимирской и улицы Шевченко. Вот цель, — сказал Зеленский. — За мной детская площадка в парке Шевченко, которая также стала целью российской ракеты. Но это не только в парке Шевченко. Он расположен на одной из главных музейных улиц Киева. В частности, от этого теракта пострадал Художественный музей Ханенко».

Однако Минобороны России Претензии Его ракеты были нацелены на «цели военного, коммуникационного и энергетического управления».

Зеленский пообещал, что государство «все восстановит» и что «Киев также будет избавлен от натиска террористов, у которых нет ни истории, ни традиций, ни культуры». Первая леди Елена Зеленская чирикать Вирусное видео, на котором украинцы поют, укрываясь на станции метро в Киеве во время теракта в понедельник.

«Нас пытаются запугать и сломить — а украинцы поют», — написала Зеленская. «Правда на стороне нашего народа. Украинцы не боятся, они знают: [the] Враг сошел с ума, потому что мы побеждаем».

В своем сообщении в Facebook Ткаченко сообщает, что на местах были предприняты незамедлительные усилия по «минимизации негативных последствий ущерба» и проведены «срочные переговоры с международными партнерами». Он добавил, что государство «работает над привлечением международных средств и помощи для преодоления последствий бомбардировки».

Министерство культуры я упомянул сайт Именно Ткаченко называет встречу министров культуры стран G7 «по вопросу ужесточения санкций против России и усиления поддержки Украины».