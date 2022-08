Кыргызские семьи едут нелегально через Мексику в погоне за «американской мечтой»

Этим летом Айсалкин и ее семья предприняли 17 попыток пересечь границу США и Мексики, прежде чем они увенчались успехом.

Семья из Кыргызстана заплатила контрабандистам тысячи долларов, чтобы они переправили их в Мексику, а оттуда они нелегально проникли в Соединенные Штаты.

Айсалкен, не пожелавшая назвать свое полное имя, сказала, что семья «пересекла траншею» и «пролезла под забор» посреди ночи, чтобы пересечь границу США.

Она и ее семья входят в число сотен незарегистрированных иммигрантов из Кыргызстана, которые каждый год пытаются попасть в Соединенные Штаты через Мексику в поисках лучшей жизни.

Мигранты платят различным туристическим агентствам и контрабандистам за то, чтобы они доставили их в Мексику, и это опасное путешествие может занять месяцы. По словам членов кыргызской диаспоры в США, некоторые мигранты оказываются в тюрьмах Мексики, а другие умирают во время изнурительного путешествия.

Даже после въезда в Соединенные Штаты многие все еще сталкиваются с риском депортации или в конечном итоге живут там нелегально. Иммиграционные слушания могут длиться годами, и нет никакой гарантии, что им будет предоставлено убежище.

Несмотря на связанные с этим риски, число мигрантов из Центральной Азии, пытающихся въехать в Соединенные Штаты, не собирается уменьшаться.

Точное количество кыргызских иммигрантов, въехавших в США из Мексики, неизвестно, поскольку многие из них, в том числе Исалкин, имеют российские паспорта. Часто они начинают свои поездки в России, платя частным российским компаниям за то, чтобы они доставили их в Мексику через несколько стран.

«Мы летели из [the Russian city of] Из Сочи в Стамбул, потом в Канкун в Мексике, потом в Тихуану и Мехикали», — сказал Исалкин. в Тихуане, [the traffickers] Просим 2000 долларов за взрослого и 800 долларов за ребенка, чтобы помочь нам пересечь [U.S.] границы. Мы пробовали несколько раз. Мы пробовали ходить пешком и дважды на машине. А с 17-й неудачной попытки наш автомобиль конфисковали сотрудники пограничной полиции».

Айсалкин и ее семья провели несколько дней в следственном изоляторе США, прежде чем были освобождены в ожидании иммиграционного слушания.

Путь Айсалкана был относительно коротким и легким по сравнению с некоторыми другими кыргызскими иммигрантами, которые месяцами сидели в мексиканских тюрьмах, подвергались грабежам и избиениям или даже лишились жизни, пытаясь добраться до США, говорит Закчилек Мурат, координатор Amnesty International. Группа кыргызской диаспоры в Чикаго.





Мурад сказал, что когда он впервые приехал в город в 2008 году, в Чикаго проживало всего дюжина кыргызов. Сейчас это число составляет почти 10 000, в том числе около 2 000 детей, родившихся в Чикаго, сказал он. «За последние два года я встретил много кыргызстанцев, которые приехали сюда через Мексику. Многие из них звали нас на помощь. Мы можем оказать моральную поддержку, но не можем оказать финансовую помощь», — сказал Мурат.

По словам Мурата, волна кыргызских студентов прибыла в США в период с 2008 по 2015 год. Большинство из них не вернулись домой после истечения срока действия их студенческих виз. По его словам, это привело к отмене многих образовательных программ США для кыргызских студентов. Он также сообщил, что кыргызским студентам стало сложнее получать въездные визы в США.

нереалистичные ожидания

Мурат призывает кыргызстанцев использовать только законные пути для переезда в США, включая подачу заявления на получение грин-карты. Он также предупредил их о нереалистичных ожиданиях относительно экономических возможностей в Соединенных Штатах.

Мурат, который также владеет транспортной компанией, говорит, что многих кыргызов соблазняет «неверная информация, которую распространяют некоторые блоггеры», которая может принести вам от 25 000 до 30 000 долларов в месяц в качестве водителя коммерческого грузовика в Соединенных Штатах. Мурат добавляет, что средний доход водителя в Кыргызстане колеблется от 60 до 120 долларов в месяц.

«На самом деле водители грузовиков в США могут зарабатывать около 10 000 долларов в месяц после оплаты таких расходов, как топливо, аренда и страховка. Но бывают и непредвиденные расходы. Например, может сломаться машина или произойти другие аварии», — пояснил Мурад. . Кроме того, в последнее время активность грузоперевозок здесь снизилась из-за инфляции.





Бедность, коррупция и отсутствие возможностей в Кыргызстане, одной из беднейших стран Центральной Азии, вынуждают некоторых искать лучшей жизни за границей. По официальным данным, около 1,2 млн кыргызстанцев — из примерно 6,7 млн ​​- работают за границей.

Подавляющее большинство из них работают в России, которая является основным направлением для трудовых мигрантов из Центральной Азии.

По данным МИД Кыргызстана, в США проживает около 26 тысяч кыргызов. Но неясно, входят ли в эту цифру граждане Кыргызстана, въехавшие в США по российским паспортам, и проживающие там нелегально.

Правительство Кыргызстана неоднократно предупреждало своих граждан не рисковать своей жизнью, пытаясь получить незаконный доступ в Соединенные Штаты или другие зарубежные страны.

Большинство иммигрантов, пытающихся въехать в Соединенные Штаты из Мексики, являются выходцами из Центральной и Южной Америки. Но в последние годы все больше людей из Африки и Азии выбирают этот опасный путь.

Написано Варангисом Наджибуллой на основе репортажа Канигул Кива Кыргызской службы Радио Свобода.