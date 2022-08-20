Кэмерон Нури побеждает Карлоса Алькараса и выходит в полуфинал Западной и Южной Африки. Даниил Медведев, Стефанос Циципас также | новости тенниса

Лучший сеяный британец Кэмерон Норри опередил третьего сеяного Карлоса Алькараса, выиграв 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 6-4 и забронировав себе место в полуфинале Открытого чемпионата Западной и Южной Африки. Цинциннати, где он встретится с Борной Чоричем, после победы хорвата Феликса Оже-Альяссиме 6-4, 6-4.

Нури упустил преимущество 4-1 во втором сете, а затем уступил 1-3 в решающем матче и вытеснил 19-летнего испанца чуть более чем за три часа.

«Я просто хотел держаться крепко, — сказал Нури. — Я думал, что у меня есть преимущество в физической форме и ногах, и просто пытался сделать каждое ралли максимально физическим».

Алькарас, который гонится за своим третьим титулом ATP Masters 1000 в этом сезоне, оставил его сожалеть о череде возможностей для прорыва, реализовав только две из 13, поскольку Нури обеспечил лучшую подачу своего соперника при счете 4-4 в третьем сете и обеспечил победу. .

«Это был действительно хороший бой, именно то, что мне было нужно перед US Open», — добавил Нури.

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Нури боролся со счетом 3: 1, чтобы победить 19-летнего Алькараса в решающем третьем сете.





Тем временем первая ракетка мира Даниил Медведев и четвертый сеяный Стефанос Циципас отразили угрозы со стороны американских игроков Тейлора Фрица и Джона Изнера и также вышли в полуфинал.

Медведев, чемпион Цинциннати 2019 года, обострил свой матч в своей предстоящей защите титула US Open, одержав победу со счетом 7-6 (7-1) 6-3 над Фрицем, занявшим 11-е место, в то время как Циципасу удалось лишь одну возможность прорыва в трех играх. Устроил слагфест с Изнером, но этого хватило, чтобы вырвать победу 7-6 (7-5) 5-7 6-3.

Медведев сделал 18 эйсов, а Фриц, один из лучших нападающих в игре, компенсировал это всего тремя двойными ошибками.

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Первая ракетка мира Даниил Медведев также вышел в полуфинал после победы над американцем Тейлором Фрицем.





У Иснера, крупнейшего подающего в мужском теннисе, почти на 200 эйсов больше, чем у его ближайшего соперника Ника Киргиоса, также было 18 эйсов, но этого все равно было недостаточно, чтобы удержать его больного грека.

Хотя победа Медведева выглядела приятной, на самом деле это не так, поскольку россиянин набрал три очка в первом матче, прежде чем в конечном итоге одержал победу со счетом 7: 1 на тай-брейке.

С этого момента Медведев взял на себя ответственность, взяв единственную гейм-брейк в начале секунды, и это было бы все, что нужно для выхода в четвертьфинал в Цинциннати второй год подряд.

«Первый сет был немного выше меня», — признался Медведев. «У него было намного больше моментов, чем у меня на моей подаче, но мне удалось выстоять.

«Были какие-то конкретные моменты, которые я мог упустить, о которых никто бы не говорил, это было естественно.

«Но мне удалось остаться в группе, и это помогло мне выиграть матч»

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Он встретится с греком Стефаносом Циципасом Медведевым после победы над Джоном Изнером.





Столь же редки были брейки и в матче Циципас-Изнер.

После первого сета без единого шанса на брейк ни для одного из игроков Циципас закрепил лидерство, взяв тай-брейк 7-5.

Первая возможность для брейка, наконец, появится в одиннадцатом гейме второго сета, когда Изнеру нужно три шанса, чтобы реализовать и повести 6-5, а затем удержать подачу, чтобы отправить борьбу к победителю.

Ведя 4-3 и подавая Изнер, Циципас, наконец, получил один шанс и сломался, и он сделал это, ликуя, пробивая воздух, наблюдая, как американец уходит далеко назад, чтобы повести 5-3.

«Я думаю, что самое главное с ним — это попытаться проявить терпение, потому что будет много ситуаций, которые вы не сможете контролировать», — сказал Циципас, который встретится с Медведевым в воскресном финале.

«В конце концов все закончилось очень небольшим количеством очков … Я просто смог удержаться и снова сыграть еще один мяч, не давая ему много работы».

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