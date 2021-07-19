Кэти Хопкинс будет депортирована из Австралии из-за правил карантина

Кэти Хопкинс будет депортирована из Австралии

Правительство заявило, что скандальный британский обозреватель Кэти Хопкинс будет депортирован из Австралии за хвастовство нарушением правил карантина в отелях.

Г-жа Хопкинс, которая часто вызывала возмущение расистскими высказываниями, приехала в страну, чтобы сыграть главную роль в телешоу Big Brother Australia.

В пятницу она опубликовала видео из своего гостиничного номера в Сиднее, в котором пошутила о том, что подвергает опасности персонал, находящийся на переднем крае.

Ее комментарии вызвали широкое осуждение.

На видео г-жа Хопкинс сказала, что планирует «подождать», пока рабочие доставят еду в ее комнату, пока она не откроет дверь «обнаженной без маски».

Она также назвала карантин «величайшим обманом в истории человечества». Два крупнейших города Австралии, Сидней и Мельбурн, закрыты.

Пост был удален из ее Instagram.

В понедельник правительство Австралии подтвердило отмену ее визы после того, как ее исключили из реалити-шоу.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс назвала комментарии Хопкинса «ужасающими» и «пощечиной» австралийцам, находящимся в изоляции.

«Мы вывезем ее из страны так быстро, как сможем», – сказал министр Австралийской радиовещательной корпорации.

«Лично я очень рада, что она уезжает», – сказала она.

Хопкинс не прокомментировал ее депортацию, но сказал в воскресенье, что она «шутила» в карантинных записках.

Seven Network и продюсерская компания Endemol Shine Australia заявила, что г-жа Хопкинс была уволена из-за комментариев, но не ответила на критику своего назначения.

Хопкинса забанили в Твиттере в прошлом году За неоднократное нарушение политики ненавистнического поведения платформы.

Комментатор правого толка, фаворит бывшего президента США Дональда Трампа, назвал иммигрантов «тараканами», а ислам «мерзостью».

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История продолжается

Когда его спросили о вхождении г-жи Хопкинс, Эндрюс сказал, что решение было принято правительством штата Новый Южный Уэльс «на основе потенциальных выгод для экономики».

Но оппоненты обвинили федеральное правительство в «разрешении ультраправого преследователя въехать в Австралию», отметив, что г-жа Хопкинс также была арестована в Южной Африке в 2018 году за распространение расовой ненависти.

Депутат от лейбористов Эндрю Джайлс сказал: «Это решение … особенно болезненно для 35 000 австралийцев, которые все еще остаются за границей».

Политика закрытых границ Австралии с марта 2020 года привела к длительному разлучению семей и не позволила многим гражданам вернуться.

Но десятки знаменитостей, спортсменов и других, за исключениями, сумели обойти это правило.

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