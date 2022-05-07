Лауреат Нобелевской премии Дэвид Макмиллан рассказывает о науке украинским студентам в рамках глобальных усилий

Дэвид Макмиллан из Принстона присоединился к десяткам нобелевских лауреатов, пытающихся сохранить некоторые учебные программы военного времени для студентов, прочитав на этой неделе виртуальную научную лекцию для перемещенной украинской молодежи.

Макмиллан услышал сообщение об искупительной миссии науки и «прислушивании к себе» от почти 50 молодых ученых в возрасте от 16 до 20 лет, которые следили за часовой лекцией из осажденных городов по всей Украине.

Дэйв Макмиллан, лауреат Нобелевской премии по химии 2021 года, в четверг прочитал виртуальную лекцию из Принстонского университета для студентов в Украине. На выставке представлена ​​Валерия Яценко из Центра ЮНЕСКО Академии наук Украины, которая выдвинула лауреатов Нобелевской премии для проекта по оказанию помощи учащимся в сохранении школьного распорядка во время войны.

Лекция была организована Центром ЮНЕСКО Академии наук Украины. Центр был создан в Киеве в 1963 году для поддержки научного развития студентов.

Услышав историю о Нобелевской премии по химии 2021 года, студенты задали Макмиллану вопросы через переводчика, который, по его словам, проявил «поразительную» приверженность обсуждаемой теме.

Получасовой учебник по асимметричному органическому катализу уступил место многим научно-ориентированным вопросам: «Какова роль катализа в медицине?» Можно ли сделать асимметричный ингибитор? и «Каков ваш текущий исследовательский проект?»

Камеры всех студентов были закрыты, пока Zoom говорил, а экраны погасли в целях безопасности. Имена студентов отображаются в верхней части поля просмотра, предоставляя небольшое окошко для прослушивания людей: Елена, Денис, Аника и София.

Количество присутствующих студентов также часто менялось по мере того, как люди присоединялись, выбывали, а затем снова присоединялись через неоднородные интернет-соединения.

Это были единственные признаки того, что публика была чем-то необычным.

Макмиллан сказал, что иногда было трудно сохранять самообладание, и открыто говорил о радостях и проблемах науки, стремясь вдохновить студентов поддерживать свои амбиции в ужасных обстоятельствах.

Он начал с того, что сказал им: «Вас поддерживает весь мир».

Макмиллан — один из 11 нобелевских лауреатов, выступивших через центр в 2022 году. В остальное время года в очередь выстраиваются десятки человек.

«Это было тяжело. Это было похоже на самое важное выступление, которое я когда-либо произносил», — сказал Макмиллан, почетный профессор химии Университета Джеймса Макдоннелла.

«Я хотел выразить этим детям, что мы к ним чувствуем. Но я также хотел, чтобы они подумали о своем будущем и о том, что наука и инженерия могут дать им большой горизонт для того, чем они хотят заниматься».

Макмиллана пригласила выступить Оксана Маркарова, посол Украины в США, после него и более 100 нобелевских лауреатов и ученых. Разместил объявление в марте. Через встречи лауреатов Нобелевской премии в Линдау в знак протеста против вторжения России в Украину.

В своем телефонном разговоре Маркарова сказала, что ее правительство ищет способы помочь учащимся справиться со стрессом, продолжить свое образование и поддержать интеллектуальные активы страны. Она отметила, что один из способов сделать это — через те онлайн-беседы, которые организуются под кураторством центра. будущие лекции Инициатива.

Инициатива началась в 2017 году, и с тех пор в лекциях приняли участие несколько ученых. Но российское вторжение в феврале усилило решимость учителей поддерживать хотя бы некоторый уровень регулярного обучения своих учеников.

Одна из организаторов центра Валерия Яценко, которая вела программу из неизвестного места в Польше, рассказала, что они часто получают благодарственные письма и просьбы о дополнительных лекциях от студентов из Харькова, Бучи, Крови Рога, Николаева, Одессы и даже Мариуполя.

«В настоящее время этот проект приобретает большую актуальность», — сказал Яценко по электронной почте. «Масштабная российская агрессия остановила образовательный процесс в Украине и лишила молодых людей почти всех возможностей учиться, исследовать, исследовать, творить или даже жить.

«Эта программа, пожалуй, единственный мост, соединяющий украинских школьников с мировым научным сообществом».

Вопросно-ответная часть лекции была обрезана ведущим, так как количество вопросов превысило отведенное время. В последнем вопросе студент сослался на комментарий Макмиллана о количестве аспирантур, которые он назвал в Америке (19), по сравнению с числом, на которое он ответил (одна). Через переводчика студент спросил: «Как вы не сдались?»

Макмиллан ответил: «Не позволяйте другим говорить вам, что вы чего-то не можете, и особенно не позволяйте себе говорить, что вы тоже чего-то не можете. Иногда вы будете думать: «О, я недостаточно хорош». .'» Я просто шарлатан. Но все это чувствуют.

«Поэтому вам просто нужно отложить эти чувства в сторону и пойти и попытаться делать то, что вы хотите. И мой опыт показывает, что как только вы попробуете, эти вещи станут в сто раз проще, чем вы думали».

Ожидается, что выступление Макмиллана на украинском языке будет опубликовано на сайте Future Lectures в конце этой недели.