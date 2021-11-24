Ла Надаль с началом испанской эры Алькарас в Кубке Дэвиса | Спортивный

По сценарию Фалеса Азони, спортивного обозревателя
Мадрид (AFP) — Испания собирается начать защиту титула в Кубке Дэвиса без Рафаэля Надаля, которого все считают его наследником.
18-летний Карлос Алькарас привлечет внимание, когда Испания начнет пятницу против Эквадора. Испания надеется снова победить через два года после победы в первом выпуске обновленного конкурса Наций.
Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Завоевав титул чемпиона ATP Next Generation Finals, Алькарас дебютирует в Кубке Дэвиса вместе с Пабло Каррено Буста и Альбертом Рамос-Виноласом, которые старше Алькараса более чем на 10 лет.
«Для меня очень много значит иметь возможность впервые представлять Испанию в Кубке Дэвиса», — сказал 32-й посевной Алькарас. «Когда капитан сказал мне, что я собираюсь играть, я не мог в это поверить. Это было мечтой с детства, и возможность добиться этого в 18 лет — особенная вещь».
Надаль не проигрывал в одиночном и парном разряде, когда Испания выиграла титул в 2019 году, но 20-кратный чемпион Большого шлема не играл в этом году из-за травмы левой ноги, которая закончилась досрочно.
«Это правда, что у нас огромное преимущество. Если бы в вашей команде был Надаль, вы бы сразу перешли к фавориту, потому что он лучший игрок в истории Кубка Дэвиса», — сказал капитан сборной Испании Серж Бругера. «Его здесь нет, мы не могу думать об этом. У нас по-прежнему очень сильная команда. В 2019 году, когда мы выиграли, было четыре игрока, поэтому они готовы к этому, и теперь у нас есть новая, более молодая звезда, которая многое привносит в команду ».
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