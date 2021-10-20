«Лебединое озеро» из Театра Русского балета в Бомон в 2022 году

Театр Русского Балета Рады представить вам прекрасную новую постановку Петра Ильича Чайковского.“Лебединое озеро в Театре Джефферсона в марте 12, 2022 г. Среди 52 городов США, включая Бостон, Чикаго, Даллас, Сан-Антонио, Хьюстон, Денвер, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Билеты поступят в продажу в пятницу, 22 октября, с 10:00 на Ticketmaster.com. Это все экстравагантность, которая очаровывала балетную публику более века, и даже немного больше. Он восхищается как новыми, так и старыми русскими традициями. Тональность постановки добавляли изящные прорисованные вручную и детализированные комбинации и хореография. Сияющие костюмы, выполненные по образцу, изначально задуманному великими мастерами театра, еще больше озаряют. Хореограф Надежда Калинина (Мариинский театр, Омский государственный музыкальный театр, Театр Лирико) ретуширует самую старую версию петербургского балета. С новым предисловием он дает объяснение гнева злого волшебника Ротбарта, несомненно, поскольку аудитория переполнена эмоциями. Не менее удивительна работа блестящего молодого дизайнера. Сергей Новиков (Мариинский театр, Омский Государственный Музыкальный Театр, Санкт-Петербургский Государственный Музыкальный Театр), который освоил не только великолепные новые декорации, но и 150 фантастических костюмов, которые по-новому представляют этот вневременной балет. Ирина Струкова“s Это и без того замечательное произведение мастерит великие художники. Отмеченная наградами Струкова, известная своими созданиями макияжа (Netflix, HBO, Безумно богатые азиаты), создала специальные эффекты прически и макияжа, которые в сочетании с ослепительными костюмами украшают эту причудливую фантазию.