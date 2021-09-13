Левая оппозиция в Норвегии готовится к убедительной победе и непростым переговорам

Три кандидата на пост премьер-министра Норвегии Эрна Сольберг от Консервативной партии, Йонас Гар Штер от Лейбористской партии и Трюгве Слагсвольд Видом от Центристской партии присутствуют на дебатах в центре Осло, Норвегия, 9 августа 2021 года. Фотография сделана 9 августа 2021 года. REUTERS / Gwladys Fuchs

Консерваторы стали свидетелями потери власти через 8 лет

Споры между нефтью и климатом, неравенство и налоги

Ждут жесткие переговоры по коалиции

OSLO (Рейтер) – Оппозиционные левоцентристские партии Норвегии идут по пути к победе на парламентских выборах в стране, согласно прогнозам, когда голосование закончится в понедельник, поскольку дебаты сосредоточились на экономическом неравенстве и изменении климата.

Лидер лейбористов Йонас Гар Штойер широко ожидаемый сформировать следующее правительство, которое будет править либо в меньшинстве, либо с несколькими другими партиями, что приблизит премьер-министра консерваторов Эрну Сольберг к восьми годам правления.

Но чтобы сформировать жизнеспособное правительство, Стоер должен убедить потенциальных левоцентристских партнеров пойти на компромисс в вопросах политики, начиная от нефти и частной собственности и заканчивая отношениями Норвегии с Европейским союзом.

Норвегия позиционировалась как крупный производитель нефти и газа В сердце Однако в результате кампании отказ от нефти – и рабочих мест, которые она предоставляет, – скорее всего, будет постепенным, несмотря на прогресс, достигнутый сторонниками защиты окружающей среды.

«Я считаю, что ограничение времени для нашей нефтегазовой отрасли – это неправильная промышленная политика и неправильная климатическая политика», – сказал Штойер журналистам в воскресенье после того, как проголосовал в первый день выборов.

Валюта норвежской кроны практически не изменилась и торгуется на уровне 10,21 по отношению к евро.

«Например, будут некоторые повышения налогов и другой набор приоритетов … но общий размер государственного бюджета не будет сильно отличаться от того, если бы нынешнее правительство осталось на своем месте», – сказал главный экономист DNB Markets. Кьерсти Хаугланд.

Графика Рейтер

При подсчете 82% голосов лейбористы и четыре других левоцентристских партии могут получить 98 мест по сравнению с 81 в настоящее время, прогнозирует Избирательное управление.

Для получения большинства в 169-местном парламенте требуется не менее 85 мест.

Если прогнозы окажутся верными, Стоер сможет сформировать большинство в Лейбористской партии и Социалистическом центре и левых, на пути к 87 местам вместе, и ему не придется работать с марксистской партией красных или партией зеленых, выступающих против нефти.

Однако может быть трудно заставить центральную партию, ориентированную на сельскую местность, и преимущественно городских социалистов управлять вместе, поскольку эти двое придерживаются разных взглядов по вопросам, от нефти до налогообложения.

Правило меньшинства также могло быть вариантом для лейбористов. Штойер говорит, что его правительство сосредоточится на сокращении выбросов углекислого газа в соответствии с Парижским соглашением 2015 года, но он отклонил любые ультиматумы по энергетической политике.

Если он выиграет, Stoere клянется сделать это. Решение проблемы неравенства Путем снижения налогов для семей с низким и средним доходом и повышения ставок для богатых.

(Репортаж Норы Полли и Виктории Селесте) Терье Сольсвик и Гладис Фуш; Редактирование Тимоти Херитэдж, Гранта Макколла и Питера Куни

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