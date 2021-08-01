Лесные пожары в Турции: фермеры говорят, что “ животные в огне ” уничтожены, когда лесные пожары опустошают Турцию

«Животные в огне», – сказала CNN 56-летняя Мозиане Каккар. «Все будет гореть. Наша земля, наши животные, наш дом. В любом случае, что еще у нас есть?»

По меньшей мере шесть человек погибли в десятках пожаров, вспыхнувших в начале этой недели на фоне палящих летних температур, а по словам экспертов, пожары усугубились из-за изменения климата.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции заявило, что среди пострадавших были двое пожарных, которые погибли при тушении пожара в субботу.

Министерство сообщило, что со среды по всей стране вспыхнуло 88 пожаров. Она добавила, что в субботу все еще горело десять пожаров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил части пяти провинций на средиземноморском побережье Турции “зонами бедствия” после того, как совершил полет на вертолете в районы, пострадавшие от бедствия. «Мы продолжим предпринимать все шаги, чтобы залечить раны нашего народа, компенсировать потери и улучшить возможности к лучшему, чем раньше», – добавил президент в субботу в своем твиттере. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в результате крупнейшего пожара в Манавгате, провинция Анталия, погибли по меньшей мере три человека. В соседней деревне Качарлар жители изо всех сил стараются увидеть дома, которые они построили вручную, сгореть дотла. «Дом моего отца сгорел, – сказал 48-летний Гулай Каккар. «Ушла, ушла, ушла», – сказал Каккар, прежде чем добавить, что она «бежала, чтобы освободить животных». Намет Атек, 37-летний фермер из соседней деревни, сказал, что приехал в Какарлар, чтобы помочь. «Все, что нужно этой деревне … мы здесь для них», – сказал он CNN. «Мы даем им воду, наши машины, тракторы и пилы», – добавил он. «Мы – жители лесных деревень. Наши средства к существованию – лес. Если вспыхнут эти пожары, пути назад не будет». Отдыхающие также были эвакуированы морем с курорта в Бодруме на побережье Средиземного моря в четверг. Эвакуация была мерой предосторожности, и территория была закрыта для движения транспорта, чтобы обеспечить легкий доступ к пожарным машинам, сообщает TRT. READ Робот, которого постоянно увольняют с работы Для тушения пожара на этой неделе правительство направило около 4000 человек и сотни машин экстренной помощи. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил журналистам в четверг, что в провинции Анталия было повреждено не менее 77 домов и погибло более 2000 сельскохозяйственных животных. палящие температуры В четверг Пакдемирли заявил, что пожары усугубились из-за жаркой и сухой погоды. Он добавил, что температура 37 градусов по Цельсию (98,6 по Фаренгейту), менее 14% влажности и ветер около 50 километров в час (31 миля в час) способствовали распространению пламени. Хикмет Озтюрк, эксперт по лесному хозяйству Турецкого фонда борьбы с эрозией почв, неправительственной организации, работающей над защитой лесов, сказал CNN, что, хотя 95% пожаров в Турции вызваны людьми, распространение пожаров ухудшается из-за климата. изменять. Озтюрк сказал, что пожарная зона находится в бассейне Средиземного моря и является одним из регионов, наиболее уязвимых для рисков изменения климата. «Обычная летняя погода в регионе – жаркая и сухая, а это означает, что риск пожаров уже высок, а изменение климата увеличивает этот риск», – сказал он. Лесные пожары произошли в связи с тем, что в последние недели некоторые части Западной Европы боролись с сильными наводнениями. Ученые предупреждали десятилетиями Изменение климата повысит вероятность экстремальных погодных явлений, включая проливные дожди и смертельные наводнения.

CNN сообщил о Жюле Тойзосе и Арве Дэймон из Турции. Написано Шеной Маккензи в Лондоне.