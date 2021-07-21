Ливерпуль лишился списка всемирного наследия ЮНЕСКО

(CNN) – Он известен своими чашами, Битлз и двумя всемирно известными футбольными командами, но теперь Ливерпуль переживает другую славу.

Портовый город на северо-западе Англии, который построил большую часть своего состояния на рабстве, был лишен желанного места в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО после того, как всемирный комитет решил, что новые события в городе значительно повлияли на его историю. ткань.

Решение было принято Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, который в настоящее время заседает в Фучжоу, Китай.

Ранее Ливерпуль был одним из 53 объектов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой, – своего рода список наблюдения, который позволяет властям искать глобальные решения для сохранения наследия в опасности.

Он находится в списке исчезающих с 2012 года, после того как в 2004 году впервые был добавлен в Список всемирного наследия – статус, предоставленный другим крупным туристическим направлениям, включая Мачу-Пикчу в Перу, пирамиды Гизы в Египте и Акрополь в Греции.

В заявлении ЮНЕСКО говорится, что город был «удален» из списка «из-за необратимой утраты характеристик, которые передают выдающуюся универсальную ценность».

Строительство Liverpool Waters – запланированная на протяжении десятилетий реконструкция знаменитых пирсов города – было названо «вредным для аутентичности и целостности этого места».

Предложение о застройке, которое включает квартиры, офисы, магазины и отели в старых доках, привело к включению Ливерпуля в список находящихся под угрозой исчезновения в 2012 году.

Но местные жители говорят, что это был также важный проект по созданию рабочих мест.

ЮНЕСКО также упомянула новый стадион для футбольной команды «Эвертон», предложенный для доков Брэмли Мур, как фактор исключения.

Комитет отметил свое «сожаление» и написал, что «государство-участник не выполнило неоднократные просьбы Комитета».

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон сказала, что она «глубоко разочарована и глубоко обеспокоена» этим решением, заявив, что ЮНЕСКО не полностью оценила город за «десять лет», и назвав это решение «совершенно неправильным».

«Наш объект всемирного наследия никогда не был в лучшей форме, поскольку он получил сотни миллионов фунтов стерлингов инвестиций в десятки внесенных в список объектов и общественных зданий», – добавила она.

“Мы будем работать с правительством, чтобы выяснить, можем ли мы подать апелляцию, но что бы ни случилось, Ливерпуль всегда будет городом, внесенным в список Всемирного наследия. У нас есть удивительная набережная и удивительное архитектурное наследие, которому позавидовали бы другие города.

«Наша приверженность обслуживанию и усовершенствованию зданий остается такой же сильной, как и прежде, и будет оставаться важной частью нашего стремления привлечь посетителей, наряду с развлечениями, розничной торговлей и мероприятиями».

«Мне кажется непонятным, что ЮНЕСКО предпочла бы, чтобы док Брамли-Мур оставался безлюдным пустырем, а не вносил позитивный вклад в будущее города и будущее его жителей».

Стив Ротерам, мэр городского округа Ливерпуля, также осудил этот шаг, назвав его «регрессивным шагом, который не отражает реальности того, что происходит на местах».

«Такие места, как Ливерпуль, не должны сталкиваться с двойным выбором между сохранением статуса наследия или возрождением заброшенных сообществ – и множеством рабочих мест и возможностей, которые с этим связаны», – сказал он в своем заявлении.

«Да, есть какие-то новшества, но лес небоскребов, который в первую очередь забил тревогу, просто не материализовался.

«ЮНЕСКО потребовала остановить застройку центра города, заявив, что это противоречит британскому закону о планировании.

«Поскольку с 2011 года мы не посещали ни одну миссию ЮНЕСКО в полном составе, в течение последнего десятилетия постоянно звучали призывы выбраться из этого затруднительного положения».

ЮНЕСКО заявляет, что последний визит состоялся в 2015 году, и что Изабель Анатоль Габриэль, глава офиса по Европе и Северной Америке Центра всемирного наследия, также посетил в 2017 году, чтобы встретиться с представителями городского совета. Но «Ливерпуль» настаивает на том, что ни один из этих визитов не был «полным».

Ливерпуль – третий объект всемирного наследия, который был исключен из списка, после долины Эльбы в Дрездене, Германия, и заповедника арабских ориксов в Омане.

«Любое исключение из Списка всемирного наследия – это потеря для международного сообщества, международных общих ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии», – говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Комиссия оценит, следует ли включать глобальные символы, такие как Венеция и Большой Барьерный риф, в список уязвимых людей.