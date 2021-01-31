Ливия проявляет интерес к российским пассажирским самолетам – бизнес и экономика

Москва, 29 января. / ТАСС /. Минпромторг России заявил в пятницу после встречи министра Дениса Мантурова с заместителем премьер-министра Ливийского правительства национального согласия Ахмедом Маитеком, что Ливия заинтересована в российских самолетах, в том числе в пассажирских самолетах SSJ 100 и MC-21. и вертолеты.

В ведомстве заявили, что «ливийская сторона подтвердила интерес к российским самолетам, в том числе к пассажирским самолетам SSJ 100 и MC-21, а также к гражданским многоцелевым вертолетам».

Стороны также договорились работать над совместными проектами в актуальных и социально значимых областях, таких как здравоохранение и медицина.

Приводились слова министра Дениса Мантурова: «Мы видим огромный потенциал для диверсификации и расширения коммерческих условий благодаря реализации совместных проектов в области промышленного сотрудничества по широкому спектру направлений».

Как сказано в сообщении ведомства, в ходе встречи были рассмотрены перспективы участия российских компаний в реабилитации промышленных активов, энергетики, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии.

Объем товарообмена между Россией и Ливией снизился на 20% по итогам 11 месяцев 2020 года, составив около 112 миллионов долларов. Основная часть поставок приходится на российский экспорт сельскохозяйственных товаров и товаров – около 80%.