Лига чемпионов УЕФА: время начала матчей “Реал Мадрид”, “Челси” и “Манчестер Сити”, а также как смотреть или транслировать онлайн

Дэвид С. Бустаманте / Крики / Getty Images



Пришло время снова сыграть в Лиге чемпионов. На этой неделе у него нет такого конкурса блокбастеров Париж Сен-Жермен против Барселоны, Но есть еще футбол в высоком разрешении, чтобы посмотреть. Он играет, в частности, «Челси», «Реал Мадрид» и «Ман Сити».

Наш выбор на этой неделе? Это может быть «Атлетико Мадрид» против «Челси», но все четыре игры на этой неделе убедительны.

Вот все, что вам нужно знать …

Ближайшие матчи

1/8 финала: 1-й тур

Атлетико Мадрид – Челси – 15:00 EST, 23 февраля.

Лацио – Бавария Мюнхен – 15:00 EST, 23 февраля.

Атланта – Реал Мадрид – 15:00 EST, 24 февраля.

Боруссия Мёнхенгладбах – Манчестер Сити – 15:00 по восточному стандартному времени, 24 февраля.

Результаты на данный момент

Лейпциг – 0

Ливерпуль – 2 (Салах 53 ‘; Мане 58’)

Барселона – 1 (Месси 27 ‘(м))

Пэрис Сен-Жермен – 4 (Мбаппе 32 ‘, 65’, 85 ‘; Кейн 70’)

Севилья – 2 (сосо 7 ‘; де Янг 84’

Боруссия Дортмунд – 3 (Давид 19 ‘; Хааланд 27’, 43 ‘)

Порту – 2 (Тареми 2 ‘; Марега 46’)

Ювентус – 1 (Черч 82 ‘)

Как смотреть

мы

Лучше всего зарегистрироваться через CBS Полный доступ.

Все подробности о покрытии CBS можно найти в Интернете. Здесь. Однако у CBS All Access нет доступа к этому матчу. Все Матчи Лиги чемпионов. Вы также сможете посмотреть все матчи Лиги Европы, европейского турнира второго уровня.

Univision Права на трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА в Испании. Вы можете узнать больше Здесь.

Объединенное Королевство

Если вы хотите смотреть футбол Лиги чемпионов УЕФА в Великобритании, мы рекомендуем зарегистрироваться через BT Спорт.

BT Sport транслирует все матчи Лиги чемпионов, но также дает вам доступ к множеству других приятностей, таких как UFC, так что это стоит того.

Австралия

Как английская премьер-лига, Optus Sport Отображает все матчи Лиги чемпионов УЕФА в Австралии.

Если вы когда-нибудь заботитесь о просмотре футбола, предложение Optus Sport – хорошее дело. Особенно, если вы следите за Премьер-лигой, самой популярной лигой на планете, как и большинство футбольных фанатов.

Отказ от ответственности: подпишитесь на сервис, и он вам понравится. Легкий доступ ко всем матчам на моем Smart TV и хорошо работает с мобильным приложением.