Лига чемпионов УЕФА: время начала матчей “Реал Мадрид”, “Челси” и “Манчестер Сити”, а также как смотреть или транслировать онлайн

Пришло время снова сыграть в Лиге чемпионов. На этой неделе у него нет такого конкурса блокбастеров Париж Сен-Жермен против Барселоны, Но есть еще футбол в высоком разрешении, чтобы посмотреть. Он играет, в частности, «Челси», «Реал Мадрид» и «Ман Сити».
Наш выбор на этой неделе? Это может быть «Атлетико Мадрид» против «Челси», но все четыре игры на этой неделе убедительны.
Вот все, что вам нужно знать …
Ближайшие матчи
1/8 финала: 1-й тур
Атлетико Мадрид – Челси – 15:00 EST, 23 февраля.
Лацио – Бавария Мюнхен – 15:00 EST, 23 февраля.
Атланта – Реал Мадрид – 15:00 EST, 24 февраля.
Боруссия Мёнхенгладбах – Манчестер Сити – 15:00 по восточному стандартному времени, 24 февраля.
Результаты на данный момент
Лейпциг – 0
Ливерпуль – 2 (Салах 53 ‘; Мане 58’)
Барселона – 1 (Месси 27 ‘(м))
Пэрис Сен-Жермен – 4 (Мбаппе 32 ‘, 65’, 85 ‘; Кейн 70’)
Севилья – 2 (сосо 7 ‘; де Янг 84’
Боруссия Дортмунд – 3 (Давид 19 ‘; Хааланд 27’, 43 ‘)
Порту – 2 (Тареми 2 ‘; Марега 46’)
Ювентус – 1 (Черч 82 ‘)
Как смотреть
мы
Лучше всего зарегистрироваться через CBS Полный доступ.
Все подробности о покрытии CBS можно найти в Интернете. Здесь. Однако у CBS All Access нет доступа к этому матчу. Все Матчи Лиги чемпионов. Вы также сможете посмотреть все матчи Лиги Европы, европейского турнира второго уровня.
Univision Права на трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА в Испании. Вы можете узнать больше Здесь.
Объединенное Королевство
Если вы хотите смотреть футбол Лиги чемпионов УЕФА в Великобритании, мы рекомендуем зарегистрироваться через BT Спорт.
BT Sport транслирует все матчи Лиги чемпионов, но также дает вам доступ к множеству других приятностей, таких как UFC, так что это стоит того.
Австралия
Как английская премьер-лига, Optus Sport Отображает все матчи Лиги чемпионов УЕФА в Австралии.
Если вы когда-нибудь заботитесь о просмотре футбола, предложение Optus Sport – хорошее дело. Особенно, если вы следите за Премьер-лигой, самой популярной лигой на планете, как и большинство футбольных фанатов.
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